Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, sokak hayvanları ile alakalı yaptığı açıklamada, “Çağdaş devlet insanını, hayvanını, doğasını, kültürünü korur, öldürmez” dedi.

Başkan Tuygun, yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen siyasi iktidar, sokak hayvanlarının “uyutulmasını” öngören yasa taslağı ile ihmallerini bedelini hayvanlara ödetmek istemektedir. Bu olayın insafsızlık ve katliam olduğunu söyledi.

Tuygun açıklamasında şunları söyledi: “Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak, sahipli ya da sahipsiz olmaya göre değişmez. Sokak hayvanlarını uyutmak, bu temel hakkı ihlal etmektedir. Unutmayalım ki; her canlının yaşam hakkı vardır ve bu hakkı korumak hepimizin görevidir. Bu tasarıya karşı tüm hayvanseverleri ve vicdan sahibi insanları duyarlılık göstermeye ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Birlikte hareket ederek, sokak hayvanları için daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz.”