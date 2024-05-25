Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar beraberinde Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ile birlikte Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Hüseyin Kaya ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürlüğü tarafından okullarda öğrencilerin meslek seçimleri ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla bir program hazırlandığını söyledi.

Değişen dünyada öğrencilerin doğru kariyer planlaması yapmasının önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Öğrencilerin kariyer planlaması yaparken yalnız günümüz dünyasını değil mezun olduklarında karşılaşacakları iş dünyasını da göz önünde bulundurması gerekiyor. Doğru kariyer planlaması mutlaka hedefe ulaştıracaktır. Bu anlamda Yozgat Bozok Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanlarındayız. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum ”dedi.

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesini Okul Müdürü Hüseyin Kaya’da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti.