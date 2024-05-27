Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik "TÜBİTAK 2209 Proje Yazım Stratejileri" temalı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

YOBÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen’in daveti üzerine konuşmacı olarak konuk olan YOBÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sohbet tadında yaptığı sunumunda hem bilgilendirici hem de eğitici paylaşımlarda bulundu.

YOBÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü E105 nolu stüdyoda gerçekleştirilen etkinlikte lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler yanı sıra hem mimarlık bölümünden hem de farklı bölümlerden akademisyenler de yer aldı. Katılımcıların sorularına da cevaplar verilen toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK 2209 A ve B destek programlarına yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken konulara değindi bunun yanı sıra TÜBİTAK 2242 proje yarışmalarına da katılmalarını teşvik etti.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata halen pek çok kişinin bilmediğini ve TÜBİTAK destek programları hakkında öz bilgilerin yer aldığı “TÜBİTAK Destek Programları” web sayfasını “https://kilavuz.tubitak.gov.tr” mutlaka incelemelerini de katılımcılara önerdi.

Proje döngüsü yönetimi, hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin bilgilerin de verildiği seminer sonunda Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.