Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Eğitim Fakültesi mezun öğrencileri adına fakülte birincisi Esma Çay’ın konuşması ile devam etti.

Çay: “Bütün zorlukların üstesinden gelerek bugün mezun oluyoruz. Bizim için bu son başka bir serüvenin başlangıcı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adına alma yeteneğini kazanamamıştır.' Ulu önderin kurduğu Cumhuriyet sizlerden, yarınların geleceği olan çocuklarımızı fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, cennet vatanımıza ve milletimize sadık olarak hizmet edecek nesiller yetiştirmemizi bekler. Atatürk’ün manevi miras olarak belirlediği bilimin ve aklın peşinden giden, öğrencilerinize ilham kaynağı olabilen öğretmenler olmanız dileğiyle.” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü de yaptığı konuşmada: “Hepimiz sizlerin başarısını heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dört yıl boyunca çalışıp çabaladığınız emek verdiğiniz lisans hayatınızı, öğretmenlik mesleğine adım atarak taçlandıracak ve eğitim ordumuza katılacaksınız. Gelecek nesillerimizin mimarları, eğitim sevdalısı öğretmenler olarak ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı güzel vatanımızın her bir köşesinde, görev yapacak, milletimize faydalı olmanın gururunu, onurunu bizlere yaşatacaksınız. Bu kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum”.

Öğretmenlik mesleğinin toplumun en saygın meslekleri arsında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güçlü: “Öğretmenlerin yetiştirilmesinde yalnızca ulusal amaçlar düşünülmeli, ülkemizin ihtiyaçları ve nitelik arayışı daima göz önünde tutulmalıdır” dedi. Dekan Prof. Dr. Güçlü konuşmasında mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: “Sizler hangi branştan olursanız olun, tarihimizi çok iyi bilmelisiniz. Çünkü o zaman ecdadımızın insanlığa yaptığı katkıları anlayacak, onların adalet, hoşgörü gibi nice ulvi değerlere sahip olduklarını göreceksiniz. Zeytin ağacı gibi kökleriniz derinlerde olsun. Geçmişiniz geleceğinize ışık tutacaktır. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edin. Batıda Amerika’da, Uzak Doğudaki gelişmelerle ilgilenin. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyin. Yeni meslekleri merak edin. Öğrencilerinizle bunları paylaşın. Değerli mezunlarımız, gelecek sizlerin elinde büyüyecek. Ülkemizin geleceğini sizlerin eserleri belirleyecek.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek. Dolayısıyla sizler kutsal bir mesleği ifa etmenin onurunu taşıyorsunuz. Öyle bir kutsal meslek seçtiniz ki bu mesleğin onur ve şerefi hayatınız boyu o mesleğe aşık olmanız durumunda sizlere çok güzel şeyler katacak ve kendinizi sürekli yenilemenize vesile olacak. Bir insana dokunmak bir dünyaya dokunmak, bir insanı hayata bağlamak bir dünyayı kazanmak kadar anlamlı ve değerli olacak. Hz. Ali’nin “Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum” sözünden hareketle böylesine onurlu bir mesleğin icrasını gerçekleştireceksiniz. Çünkü sizler geleceğe yönelik hayalleri ve beklentileri olan geleceğin mühendislerine, doktorlarına, öğretmenlerine dokunacak ve onların yetişmesine önemli katkılar sunacaksınız. 4 yıllık öğretim hayatını bugün yüzünüzün akı ile başarı ile tamamladınız ve eğitim camiasının yeni neferleri olarak ülkemizin dört bir yanında hizmet edeceksiniz. Bir eğitimci olmanın liyakatini ve onurunu taşımanın gereklerini hayata geçirirseniz, öğretmen olmanın onur ve şerefi bir kat daha artar. Elinizden geçen nesil bu ülkenin yarınlarının daha güçlü ve müreffeh olmasını sağlar. Bugün buradan mezun olsanız dahi Üniversitemiz ile bağınızı asla koparmayın. Mezuniyet sonrası kariyer planlamalarınızı yaparken mutlaka Üniversitemiz Kariyer ve Mezun Merkezimizden yararlanın. Bu konuda sizin her zaman yanınızdayız. Sizin her başarınız bizim gururumuz olacak. Bu başarının öznesi olan sizleri kutluyorum. Başarının gizli kahramanları olan anne ve babalarınızı kutluyorum. Bu vesile ile Eğitim Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, hayat boyu başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilerin belgeleri takdim edildi. Mezuniyet töreni mezun olan öğrencilerin öğretmenlik andı içerek kep atmasıyla tören sona erdi.

İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ikinci mezunlarını verdi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Tabipler Odası Başkanı Dr. Zaim Günışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni üniversitemiz tanıtım filmi gösterimiyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Zeynep Yeğinkoç Cumhuriyetin 100. yılında 100. yıl hekimleri olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mezun doktorlara mesleki hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Tıp Fakültesi 2023 yılı dönem birincisi Saniye Doğan yaptığı konuşmada mezuniyet sevinci ve mutluluğuna ortak olan herkese şükranlarını sundu. Doğan, 6 sene öncesinde beyaz önlükleri ilk kez giymek için çıktığımız bu sahneden hekim olarak ayrılmanın gururu ve sorumluluğu içinde olduklarını belirterek: “Bilincindeyiz ki başladığımız bu yol yorucu, emek ve özveri ister. Hastalara şifa dağıtsın diye eğitilen bu ellerimizi altına koyacağımız taş sanılanın aksine çok ağır” ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanı Bilal Şahin de Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki meslek hayatlarında başarı diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç da Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak sağlık camiasına yeni hekimler kazandırmanın halkı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Erkoç konuşmasının devamında mezun olan yeni doktorlara şöyle seslendi: “Öğrencilerimiz! çok kutsal olan hekimlik mesleğine adım atıyorsunuz. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçen altı yıl boyunca özenle yetiştirildiniz. Pek çok vaka, pek çok hasta gördünüz. Bu vakaları, hocalarınızın da yol göstermesi ve yardımıyla kendi süzgeçlerinizden geçirerek, kendinize has hekim kimliklerinizi kazandınız. Bu kimlik ile bundan sonra da en doğru kararları vereceğinize eminim. Her biriniz dikkatli, sabırlı, fedakarlıktan kaçınmayan, olayları ve vakaları derlemesine analiz edebilen, içi insan sevgisiyle dolu, merhametli, asla kibirli olmayan, mütevazi, empati yeteneği olan, vicdanlı birer hekim olarak yıllarca değişik birimlerde görev alacaksınız. İçinizden akademisyenler yetişecek. Sağlık alanında yeni gelişmelere imza atacaksınız. İnanıyorum ki hocalarınızdan devraldığınız mirası, çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Yurdumuzun her bölgesinde, fakültenizi ve üniversitemizi temsil edeceksiniz. Sizler YOBÜ Tıp Fakültesinde iyi birer hekim olarak yetiştiniz. Hiçbir zaman, makamlar ve unvanlar için çalışmayınız. Siz sadece çalışınız. Siz çalıştıkça makamlar ve unvanlar zaten sizi takip edeceklerdir. Yolunuzu, pusulanız olan temiz ahlakınız ve vicdanınız aydınlatsın. Bu duygu ve düşüncelerle, Tıp Fakültemizin 2022-23 eğitim-öğretim dönemi mezunu siz genç hekimlerimizi kutluyor, her birinize sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak sağlığa yön verecek, geleceğin başarılı hekimlerini yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rektör Karadağ Tıp Fakültesinden mezun öğrencilerimizin bugünlere gelmesinde, geleceğe, yarınlara umutla bakmasında ahlaklı, dürüst, nitelikli hekimler olarak yetişmesinde büyük emekleri olan akademisyenlerimize teşekkür etti. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin akademyaya her açıdan güçlü bir şekilde hitap ettiğini belirten Rektörümüz, geleceğin hekimlerini ise bu kararlılıkla ve azimle yetiştirmeye devam ettiklerine vurgu yaptı.

Konuşmasının devamında mezun öğrencilere seslenen Rektör Karadağ: “Sizlerin azim kararlılıkları bu ülkenin geleceğinde pırıl pırıl hekim olarak yetişip birer gurur kaynağı olmanızı sağladı. Müreffeh bir Türkiye için göstermiş olduğunuz kararlılık, başarıyı beraberinde getirdi. "Kararlılıkla, Başarıya..." sloganımız üniversitemizin genel bir düsturu. Bu düstur sizlerin geleceğini şekillendirirken sizlere aynı zamanda yol gösterici olarak kariyer hedeflerinize ulaşmanızı sağladı. Sizler hayat boyu öğrenme yolculuğunun önemli bir adımına noktayı koyarken, aynı zamanda yeni bir döneme başlangıç yapmış bulunuyorsunuz. Ferdi olarak hepinizle gurur duyuyor ve bu mutlu gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasında öğrenci ebeveynlerine de seslenen Rektör Karadağ: “Dün bizlere emanet ettiğiniz yarınlarımız olan sevgili evlatlarınızı, akademik kadromuzun emek ve gayretleri, idari kadromuzun öğrenci merkezli çalışmaları ile yetiştirdik ve mezuniyet safhasına getirdik. Sadece bir üniversiteden mezun olup, diploma almanın ötesinde her bir öğrencimizi milletine ve değerlerine bağlı birer fert olarak yetiştirmeye gayret ettik” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 2019-2023 dönemi itibariyle göstermiş olduğu başarı hikâyesinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu dile getiren Rektör Karadağ, eğitim-öğretim başta olmak üzere, ar-ge ve topluma katkı noktasında dört yılda hızlı bir başarı ivmesi sergilediklerini hatırlattı.

Konuşmasının sonunda Rektör Karadağ: “Bugünün öznesi, anlam ve değeri Sevgili Öğrencilerim! Sizlerin başarıları bilin ki Yozgat Bozok Üniversitesi'nin başarısı. Sizlerin mutluluğu bilin ki Yozgat Bozok Üniversitesi'nin mutluluğu. Sizlerin gururu ve geleceğe olan güveni bilin ki Yozgat Bozok Üniversitesi'nin gururu ve geleceğe olan güvenidir. Mezuniyetiniz hayırlı ve uğurlu olsun.

Tören, öğrencilere diploma ve Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in verdiği hediyelerin takdimi ile devam etti.

Program, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Gök tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirilmesi ve öğrencilerin kep ataması ile sona erdi. Haber Merkezi