Yozgat’ta AÖL’e kaydolmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren AÖL yeni kayıt iş ve işlemlerine başvurmak için son tarih 23 Haziran olarak açıklandı. Kayıt için başvuruda bulunmak isteyenler için banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacak.

“KAYIT SÜRESİNİ TAKİP EDİN”

Başvuruların 23 Haziran tarihinde son bulacağını söyleyen Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdür Nuri Aksoy, açıklamada bulundu.

Müdür Aksoy açıklamasında, “Tüm öğrencilerimizin dikkatine! Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi 23 Haziran'da sona erecektir. Öğrencilerimizin kayıt süresini takip ederek mağduriyet yaşamamalarını ve gerekli durumlarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iletişime geçmelerini önemle rica ederim. İletişim: 0354 375 42 76” şeklinde konuştu.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3’üncü dönemi için ilk kayıt başvurular Yozgat ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerine yapılacak.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracak.Yasin Nazım Kayhan