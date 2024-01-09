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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Evren Yaşar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ihtisas üniversitesi olarak kısa, orta ve uzun vadede planlanan çalışmalar ile eğitim ve öğretim süreçleri hakkında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a bilgiler verdi.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı, Bozok Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.