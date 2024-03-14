Görüşmede Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanından geçen şehirlerarası karayolunda hayata geçirilmesi planlanan “battı-çıktı” projesine ilişkin Bakan Uraloğlu’na bilgiler verdi.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kampüs için tek çarenin "battı-çıktı" projesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin şehirlerarası karayolu geçen tek üniversite kampüsü olma özelliği taşıyan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kampüs alanından geçen şehirlerarası karayolunun öğrenciler ve üniversite çalışanları için risk oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar açıklamasının devamında; “Üniversitemiz kampüs alanından geçen şehirler arası karayolunda yapılan uyarılar ve alınan fiziki önlemlere rağmen trafik kazası riski her geçen gün artıyor. Üniversitemiz bölgesinde bugüne kadar çok sayıda maddi, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasının yaşanması hem öğrencilerimiz hem de çalışanlarımızı tedirgin etmeye devam ediyor. Karayollarına bağlı olan yolda trafik akışının günden güne artması trafik kazası riskini de artırıyor. Kampüs alanımızın birleştirilmesi adına mutlak surette hayata geçirilmesi ve en çok önemsediğimiz “battı-çıktı” projesi tek çözüm yolu olarak görüyoruz. “Battı-çıktı” projesi ile hem trafiğin akışının hızlandırılması hem de öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlamasını hedefliyoruz. Hızlı tren yolcularının da yoğun şekilde kullandığı karayolunu aynı zamanda sürücü kurslarının da eğitim maksatlı kullanması 26 bini aşkın öğrencinin can güvenliği açısından da risk oluşturuyor. “Battı-çıktı” projesi, üniversitenin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama ve kampüsü ikiye bölen doğu ve batı kesimini birleştirme noktasında da tek çözüm olarak görüyoruz. Bu vesile ile biri dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’ta bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na Üniversitemiz kampüs alanımızın birleştirilmesi projemizi arz ettik. Yıllardır kanayan yara haline gelen yol sorununun çözüme kavuşacağına inanıyorum. Bu önemli projenin hayata geçmesi için desteklerini esirgemeyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’a, Yozgat Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimi olarak hedefimiz, Üniversitemiz kampüs alanının yeşil, modern ve daha yaşlanılabilir bir kampüs haline dönüşmesi. Bunun içinde ilk adımı “battı-çıktı” projesi ile atmak istiyoruz. Daha güzel bir kampüs için çalışmalarımız devam edecek“ dedi.