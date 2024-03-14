Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Yazarlar Birliği’nin destekleriyle, Alzheimer Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen ‘Ne Sen Beni Unut, Ne de Ben Seni’ isimli şiir yarışmasında Yozgatlı Şair Semiha Arasbora birinci oldu.

Yozgat’ın yetiştirdiği önemli şairlerden olan halk şairi Semiha Arasbora, ‘Hatırla Anne’ isimli şiiri ile yüzlerce şair arasında birinci seçildi.

Düzenlenen törenle ödülünü alan Arasbora, “Çok mutluyum. Benimde çevremde bu hastalığa yakalanmış insanlar vardı. Baba evladını tanımıyor; adeta yabanca biri oluyordu. 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşini tanımıyordu. Her hastalık zordu ama Alzheimer daha zor hastalıktı. Yarışmanın konusu dikkatimi çekmişti. Kendimi Alzheimer hastalarının yerine koydum. Bir sorumluluk duygusu içinde şiirimi yazdım ve yarışmaya gönderdim. Beni düzenlenen programa davet ettiler. Programda şiirimin birinci seçildiğini öğrendim. Çok mutluyum. Kendi adıma, memleketim adına, temsil ettiğim Yozgat adına onurluyum, gururluyum. Böyle bir anlamlı konuya dikkat çekerek şiir yarışması düzenleyenlere ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.