Bazı zamanlar farklı alanlardan akademisyenlerin de yer aldığı, etkinlik fikrini geliştirip öteden beri gönüllü olarak yürüttüğü çalışmaları bir vazife bilinciyle gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın faaliyetleri neredeyse bütün ülkede bilinir hale geldi. Üniversitelerinin görünürlüğüne ve tanınırlığına da olumlu katkı veren etkinlikler, toplumun farklı kesimlerince ve eğitimin bütün tabakalarından öğrenci ve öğretmenlerce takdir topluyor ve ilgi çekiyor.

Akademisyenler, Boğazlıyan ilçesinde eğitim veren Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenledikleri “Köyde Okuma Etkinlikleri” ve Boğazlıyan TOKİ İlkokulu ve TOKİ Şehit İrfan Efe İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenledikleri "Bahariye Bilim Söyleşileri" ile okullarda heyecan ve coşkuya sebep oldu. Buluşmalar öğrenciler için unutulmaz anlara dönüştü.

“ÇALAPVERDİ'DEN DE ALPER GEZERAVCI ÇIKABİLİR"

Daha önceleri belediyelik iken şimdi Boğazlıyan’ın mahallesi statüsünde olan Çalapverdi köyündeki programda "Çalapverdi'den de Alper Gezeravcı çıkabilir", "Ben de yaparım", "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" başlık ve temaları etrafında odaklanılan söyleşilerde çocuklar için özgüven artırıcı ve düşünmeye sevk edici diyaloglar doğuran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların meraklı sorularına da onlarla birlikte cevaplar aradı. Çocukların “Bilim insanları eskiden yaşamış dinozorların şimdi de yaşamalarını sağlayabilirler mi? Bazı hayvanların nesli neden tükeniyor? İnsanların da nesli tükenebilir mi?” gibi ilginç soruları ile söyleşilerin derinleştiği buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların uzay bilimiyle ilgili meraklarının canlılığı karşısında onların arasından da yeni Alper Gezeravcılar çıkabileceğini ifade etti.

Ortaokul öğrencilerine hitap edişinde bilim okuryazarlığına ve bilim insanlarını tanımaya yönelik farkındalık oluşturup öğrenmeyi öğrenme, proje yarışmalarına katılma, her derste gördükleri konuların hayatta bir karşılığının olduğuna ve hayalleri peşinde yol gitmelerinin önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerle yaptığı kısa sohbet ve söyleşilerinde proje tabanlı çalışmaların ve okullarda yapılacak proje faaliyetlerinin önemini hatırlattı.

Böyükata, Kırsaldaki okullarda birebir eğitim verilebildiğini, hiçbir çocuğun gözden çıkartılamayacağını ve “Köy Koleji” vurgusunun ardında yatan felsefeyi farklı yönleriyle izah etti.

Ortaokul öğrencileriyle yaptığı söyleşisinde Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, kariyer yolculukları bakımından öğrencilere ışık tutacak bilgiler verdi. Teknoloji okuryazarlığı bakımında farkındalık oluşturdu. Yakın çevreden uzağa muhatap oldukları pek çok yeni teknolojiye ilişkin meraklarını tetikledi ve öğrencilerin sorularına cevaplar verdi.

"BOĞAZLIYAN'DAN DA AZİZ SANCAR ÇIKABİLİR"

Termal su kaynaklarının da bulunduğu eski ismi Cavlak iken sonra Bahariye olan Köyün şimdilerde bir mahalle olarak ilçeye dâhil edilmiş olduğu muhitte yapılan TOKİ konutları ile oluşturulmuş olan yerleşim kesimindeki okulda da yorucu ve capcanlı buluşmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen bilim söyleşisi etkinliğinde "Boğazlıyan'dan da Aziz Sancar çıkabilir", "Ben de yaparım", "Mini Söyleşiler" ve "Moleküllerin Dünyasına Yolculuk" konulu sohbetlerde bulunuldu.

Okulun ilkokul ve ortaokul düzeylerindeki bütün öğrencilerle sınıf düzeylerine göre oluşturulan gruplar halinde bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, robotlar, yeni teknolojiler, geleceğe dair hayaller, insanlık, millet, memleket, bulundukları çevre, aile ve kendileri için yapabilecekleri üzerinde zihin egzersizleri yaptırdı. İlgi çekici diyaloglarıyla hem kendisi öğrencileri soru yağmuruna tuttu hem de zaman zaman öğrencilerden yağmur gibi gelen sorularla karşılaştı.

Geçmişte yaşananlardan, Çanakkale Savaşlarından, kaybettiğimiz nitelikli insan gücündeki zayıflamadan ve ülke için canını vermiş olanlara karşı sorumluluklarımızdan da bahis açtı. Evrensel bilimin, antik dönemlerden başlayıp tarım toplumu, modern toplum ve günümüz bilgi toplumundaki gelinen yeni durumundan bahsedip öğrencilerin iyi eğitimli bireyler olarak ilgi duydukları alanlarda bilimle uğraşabilen bir noktaya gelmelerinin önemini ortaya koydu.

Burada da ortaokul öğrencileriyle yaptığı söyleşilerde Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, mekatronik mühendisliği gibi yeni mühendislik dalları hakkında yaptığı konuşmasında geleceğe hazırlanırken bilinmesi gereken temel noktalara değindi. Öğrencilerin bitmesin istedikleri konuşmada, etrafına toplanarak teknolojiye dair sordukları sorularıyla ele alınan konularda hep birlikte daha derinliğe girmeye çalıştılar.

“HEDİYE KİTAPLAR DAĞITILDI”

Akademisyenler etkinliğin düzenlendiği okullardaki öğrencilere dağıtmak ve okulda değerlendirilmek üzere hediye kitap ve dergiler de götürdü. Hediye edilen dergi ve kitapların teminindeki desteklerinden dolayı; Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker ve İsviçre’den iş insanı Tamer Kahraman, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan ve emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naci Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Bakır, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Yozgat Belediyesinden Uğur Sağlamer, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar, Nevşehir’den öğretmen Halit Arapoğlu, İstanbul’dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdürü Duran Altay ve Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü İhsan Yalçınkaya ve farklı meslek mensubu gönüllülere de gıyabında teşekkür edildi.

“YAPILACAK ÇOK İŞ VAR VE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”

Etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Yaptığımız çalışmaların ne denli önemli bir gelecek inşası olduğunun farkındayız. İlk uzay yolculuğuyla toplumun dikkatini üzerine çeken Alper Gezeravcı’nın çocuklar için etkili bir rol model olmaya başladığını görüyoruz. Bunu da söyleşilere konu ediyoruz. Aziz Sancar gurur kaynağı oldu. Çocuklar için örnek bir değerimiz. Benzer şekilde geçmişte bilime öncülük yapmış bilim insanlarını hatırlıyoruz ve konuşmalarımızda değiniyoruz. Fakat bu okullara ne kadar gidip gelsek dahi gittiğimiz her okulda sözlerimizin yarım kaldığının farkındayız. Yapılacak çok iş var ve devam etmek zorundayız. Bunu ulvi bir görev olarak görüyoruz” dedi.

“NE ÖĞRENCİLER BİZE DOYDU NE DE BİZ ÖĞRENCİLERE”

Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer yaptığı değerlendirmede; “Gittiğimiz okullarda meraklı bakışlarla bizi karşılayan öğrencilerle karşılaştık. Sohbet ortamında kariyer ve Mühendislik bilimleri hakkında soruları cevapladık. Teknolojik konularda Beyin Fırtınası yaptık. Zaman o kadar çabuk geçti ki okuldan hiç ayrılmak istemedik. Ne öğrenciler bize doydu ne de biz öğrencilere doyabildik” ifadelerini kullandı.

“LABORATUVAR ORTAMI OLUŞTURULMALI”

Gün boyunca etkinliklere iştirak edip Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya eşlik eden emekli öğretmen, eğitimci Zekeriya Şahin gözlemleri ışığında yaptığı değerlendirmesinde, “Öğrenciler gelecekte üretecekleri icat ve mucitlik eserleri için cesaretlendirilmeliler. Onlara laboratuvar ortamı oluşturulmalı ve deney imkânları verilmelidir. Öğretmenler mesleklerini daha iyi yapabilmeleri için onlar bürokratik kalıplar dışına çıkarılmalı ve öğrencileri için etkinlik ortamı verilmelidir. Bilimsel ve sosyal ortam için desteklenmelidir” dedi ve öğretmenlerin motive edilip yüreklendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“ONURLU BİR İŞ”

Okullarına yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Onur Bıyıklı, “Akademisyenleri okulumuzda ağırlamak bizim için bir onurdu. Bu gün çocuklarımız hem eğlendiler hem öğrendiler. Onlar için de güzel, faydalı bir etkinlik oldu. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimizin kitap okumaya karşı daha istekli, bilime ve bilim adamlarına karşı daha meraklı olacaklarını düşünüyorum. Hediyeleriniz için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

“FARKLILIK OLUŞTU VE DEĞİŞİM GÖZLENDİ”

Davetlerini kırmayıp okullarına gelen akademisyenlere teşekkür eden Boğazlıyan TOKİ İlkokulu ve TOKİ Şehit İrfan Efe İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Duran Akdoğan, “Gerçekten de güzel bir etkinlik oldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz memnun kaldılar. Öğrencilerimiz için yeni bir ufuk açıldı. Merak uyandıran çalışma oldu. Alışılmışın dışında ders olduğunu, öğrencilerin katılımının farklılık gösterdiğini görünce kolaylıkla anladım. Sorulan sorulara verilen cevaplardan ortaya çıkan farklılığı ve değişimi anlamak mümkündü” şeklinde konuştu.