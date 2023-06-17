Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Ziya Polat, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenen Şaban Süzgün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, rektör yardımcıları, daire müdürleri, fakülte dekanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim elemanları, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi lisans birincisi Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Ayşenur Şahiner ve ön lisans mezunu Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi Atakan Akol’un mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile devam etti.

“KENDİMİZİ KEŞFETMEMİZE YARDIMCI OLDU”

Ön lisans mezunları adına konuşma yapan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi Atakan Akol: “Üniversite hayatı, bizlere sadece akademik bilgi vermekle kalmadı özgüvenimizi geliştirdi, liderlik becerilerimizi artırdı ve kendimizi keşfetmemize yardımcı oldu. Üniversite bize bilgi ve beceriler sunarak donattı. Ancak bu donanımı nasıl kullanacağımız ve dünyaya nasıl katkıda bulunacağımız bizim seçimimizdir” diye konuştu.

“İLK AŞAMAYI TAMAMLADIK”

Üniversite 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi lisans birincisi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ayşenur Şahiner, konuşmasında şunları söyledi. “Geleceğe güzel adımlarla yönelmeye niyet ediş yolculuğumuzun ilk aşamasını tamamlamış bulunmanın sevinci yüreğimize misafir oluyor. Bir sevinç edasında yankılanan bu başarı, bu uğurda çaba harcayan pek çok değerli emektarı da içinde barındırıyor ki bu başarı bizleri bu güne getiren ve desteğini, zamanını güzel niyetlerini ve dualarını bizlerden eksik etmeyen tüm o güzel insanların da başarısıdır. Bilgi ve donanımlarını bizlere aktaran, amaçları, hakikatleri gözler önüne sermek olan, ahlaki değerleri ve ilkeleri önder olma vasfıyla bizlere ulaştıran, gece-gündüz bu doğrultuda çalışan, üzerimizde sonsuz hak ve emek sahibi hocalarım, mezun olan tüm arkadaşlarım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“BUGÜN ONUR, GURUR VE SEVİNÇ GÜNÜ”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bugün tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını tamamlamanın sevincini, mutluluğunu ve de hüznünü birlikte yaşadıklarını belirten Karadağ: “Bugün, hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için emeklerinin karşılığının alındığı bir onur, bir gurur ve bir sevinç günü… Velilerimiz gözlerinden sakındıkları evlatlarını bizlere emanet etmişlerdi. Bizler o gencecik taze fidanları aldık, yetiştirdik, hayata hazırladık ve bugün mezun ediyoruz. Bugün ayrıca hepimiz için buruk bir gün. Zira asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem felaketinde on binlerce insanımızı kaybettik. Kaybettiklerimiz arasında öğrencilerimiz ve aileleri de vardı. Millet olarak içimiz yandı, yüreklerimiz kan ağladı ama bu acıyı ancak paylaşarak azaltacağımızı biliyorduk. Birbirimize sarıldık, kenetlendik, o bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için seferber olduk. Bu vesile ile Depremde hayatını kaybeden öğrencilerimize, ailelerine, tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün aramızda depremde ve elim bir trafik kazasında evlatlarını kaybetmiş ailelerimiz de var. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Bu vesile ile kendilerine takdim edeceğimiz ‘Aile Beratı’ ile Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin birer ferdi olduklarını unutmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YARINIMIZA YÖN VERECEKSİNİZ”

Hocaların gayretleri, öğrencilerin özveri ve çabalarının meyvesini verdiğini dile getiren Karadağ şunları söyledi: “Sizler artık yarının yöneticileri, öğretmenleri, mühendisleri, ziraatçileri, İlahiyatçıları, iletişimcileri, doktorları, ebeleri, hemşireleri, teknisyenleri, teknikerleri ve adalet personelisiniz. Kısacası sizler, yarınımıza yön verecek, ülkemizi güçlü ve müreffeh bir ülke hedefine ulaştıracak yegâne dimağlarsınız. Biliyoruz ki sizler ailelerinizden aldığınız terbiye ve burada aldığınız eğitimle nerede olursanız olun, ne işle meşgul olursanız olun, daima hakkı ve hakikati üstün tutacak, adaleti tesis edecek, barışın egemen olduğu dünya için gayret edeceksiniz. Kardeşlik, saygı ve sevgi hep şiarınız olacak. Hayatınız boyunca karşınıza engeller, sıkıntılar çıkacak. Ancak, eğitim-öğretim sürecindeki kazanımlarınız, ailelerinizin hayır duası ve nasihatleri ile rotanız asla sapmayacak ve inanıyorum ki tüm sıkıntıların üstesinden geleceksiniz.”

“İNANCIMIZ TAMDIR”

Üniversiteden mezun olup, diploma almanın ötesinde her bir öğrencin milletine ve değerlerine bağlı birer fert olarak yetiştirmeye gayret ettiklerinin altını çizen Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine mensup gençlerimiz her alanda yüzümüzü ağartacak başarılara imza attılar. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, bütün mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı birer insan olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK”

2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevini devraldığında makamların birer emanet olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karadağ, “Bu bir bayrak yarışıydı ve asıl olan kurumların devamlılığı ve başarısıydı. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı. Ciddi bir donanıma ve fiziki alt yapıya sahip olan Yozgat Bozok Üniversitesi’ni çok daha güçlü, muktedir ve marka bir üniversite yapmak temelinde başarıya taşıyacağımıza inanmıştık. Üniversite yönetimi olarak kararlılığımızı, azmimizi ve hedeflerimizi belirlemek adına sloganımızı yeniledik. ‘İnanmak Başarmanın Yarısıdır’ özdeyişinden hareketle ortaya koyduğumuz ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ mottosuyla hem akademyada daha büyük başarılara imza atmak, hem de eğitim öğretim kalitesini artırmak ideali ile her alana hitap eden çalışmalarımıza başladık. O günden bu yana fakatlara, amalara sığınmadan başarıya odak bir anlayışla çalışarak önemli işlere imza attık” dedi.

Son dört yılda öğrenci sayısını 24 bin civarlarına, uluslararası öğrenci sayısını da çok önemli bir artışla 142’den 1500’lere çıkardıklarına dikkat çeken Karadağ, “BOYSİS, BOZOK Mobil, YOBUTV çevrim içi video içerik platformu, çevrim içi toplantı platformu BOZOK İctima ve hayat boyu öğrenme platformu BOZOK Akademi adlarıyla kendi yönetim sistemlerini hayata geçirerek her durum ve pozisyonda Eğitim-Öğretim faaliyetlerini nitelikten ödün vermeden kararlılıkla devam ettirdik. Üniversitelerin olmazsa olmazı olan bilimsel çalışmalarda YOBÜ, son dört senede TÜBİTAK destekli projeler başta olmak üzere uluslararası yayın, patent ve faydalı model sayılarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bununla birlikte, Üniversitemiz birçok bilimsel temelli Ar-Ge proje pazarı ya da festivallerde ödüller kazanarak adından bahsettirmiş ve bu tür etkinliklere katılımı bir disiplin haline getirmiş bulunmaktadır. Bu farkındalıkla YOBÜ, 2023 Times Higher Education (THE) da dünya üniversiteler sıralamasına giren Ülkemizdeki 61 Üniversiteden birisi olma başarısı elde etmiştir. Üniversitemizin ‘Topluma Katkı’ yönünü daha da güçlü ve gerçekçi kılmak adına ‘Bölgesel Kalkınmaya’ yönelik misyon farklılaşmasını sağlama girişim ve çabamızla YÖK’e sunulan ‘Endüstriyel Kenevir’ projemizle 2020 yılı başında ‘İhtisas Üniversitesi’ kimliğini elde etmiş, ‘İhtisas Üniversitesi’ sorumluluğu ile üniversitemiz; artık ürettiği bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi sanayiciyle buluşturarak ‘Bölgesel Kalkınmaya’ yönelik üniversite-sanayi işbirliklerini hayata geçirmeye ve bu temelde birçok sanayici buluşmaları ile bölgeye yatırım planlamalarında somut ilerlemeler kaydetmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin İhtisas Üniversitesi olması nedeniyle 2022-2026 stratejik hedeflerini ‘Girişim Odaklı Üniversite’ olarak belirlemiştir. Yozgat Bozok Üniversitesi, 14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulu ile bölgesinde güçlü ve marka üniversite olma yolunda hızla ilerleyen, akademiaya çok güçlü hitap eden, eğitim öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak yürüyüşüne devam etmektedir. Genç ve dinamik bir üniversite olan Yozgat Bozok Üniversitesi dün olduğu gibi bugün ve yarın da bölgesine ve ülkesine değer katma azmini ve bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunma kararlılığını sürdürecektir. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinden 4 bine yakın öğrencimizi mezun ediyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi hayatın içine dâhil etmenin sevincini, diğer yandan öğrencilerimizden ayrılmanın burukluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAYATLARININ YENİ EVRESİNE GEÇİŞ YAPIYORLAR”

Törene katılan Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar konuşmasında Yozgat Bozok Üniversitesi kimliği ile mezun olan gençlerin hayatlarının yeni evresine geçiş yaptığını belirterek mezun gençlerin vatana millete hizmet odaklı çalışacaklarından emin olduklarını ifade etti.

Öğrencilere ‘Kararlılıkla Başarıya…’ sloganından hareketle yollarının başarı odaklı olması temennisinde bulunan Milletvekili Kayalar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençleri söylediği “Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözleri ile gençliğe duyduğu sarsılmaz güveni dile getirmiştir. Gençlerimizin Cumhuriyetten ve Anadolu’dan aldığı güçle kadim medeniyetimizi sanat, bilim, kültür gibi birçok alanda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırarak gelecek nesillere devredeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

“YOZGAT’IMIZIN ÖNEMLİ BİR MARKASI”

Vali Ziya Polat ise Yozgat’ımızın önemli bir markası olan Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencilerle mezuniyet heyecanının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vali Polat konuşmasının devamında: “Yeni bir başlangıç ve yeni bir yolun başındasınız. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin marka değeriyle gelişen genç akıllarımızın devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde önemli işler başaracaksınız. Aldığınız eğitim ile hem kalben hem vicdanen ve aklen bu memleketin, devletin ve milletin sizden beklentisi çok büyük. Artık bu devlete hizmet etmekle yükümlüsünüz. Yeni bir hayata atılıyorsunuz. Bu devletin ve bu milletin yarınları ile ilgili sorumluluk alma ve hizmet etme zamanı geldi. Bu devlet ve millete hizmet etme yolunda birbirinizle yarışmalısınız. Umarım yolunuz ve bahtınız her daim açık olur. Yiğitler şehri Yozgat’ın her daim kapısı da gönlü de sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Bu duygularla mezuniyetiniz hayırlı, yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

EN HÜZÜNLÜ MEZUNİYET TÖRENİ

Törende Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen, 11 ilde etkili olan depremde ve trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimizin yakınlarına “Aile Beratı” takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına Yozgat Valisi Ziya Polat ve Bozok Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından aile beratı verildi.

Duygusal anların yaşandığı törende salondakiler gözyaşını tutamadı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde oğlu Osman Hulusi Üzüm’ü kaybeden anne Aliye Üzüm, kendilerine aile beratı verildiğini belirterek duygularının anlatılamayacağını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Trafik kazasında oğlu Muhammet Emin Salman’ın hayatını kaybettiğini söyleyen baba Ali Osman Salman da, “Aile beratını aldık, biz isterdik ki mezuniyet belgesini de çocuğumuzla birlikte alalım. Ama ömrü yetmedi, 15 tatile gelince kaza yaptı. 4. Yılın sonunda buraya beraber gelmek istedik, olmadı" şeklinde konuştu. Haber Merkezi