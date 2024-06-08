ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, üniversite sınav sonuçlarının Temmuz ayında ilan edileceği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresinden duyurulacak.

2024 YKS sonuçlarının açıklanma tarihi, 8 Haziran'da gerçekleştirilecek sınavla birlikte gündemdeki yerini aldı. Üniversite sınavı heyecanı tüm hızıyla başladı. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 8 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sınav detayları ise şu şekilde:

TYT Oturumu: 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT Oturumu: 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT Oturumu: 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS sonuçları erişime açıldığında, öğrenciler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

YKS sonuçlarının belirlenen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı konusunda şu an için resmi bir bilgi bulunmamakta. Ancak geçmiş yıllardaki sınav süreçlerine bakıldığında, ÖSYM genellikle belirlenen takvime sadık kalmaktadır. Dolayısıyla 2024 YKS sonuçlarının da 17 Temmuz'da açıklanması beklenmektedir.