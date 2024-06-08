Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylara okullarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçeden Yozgat’ta ücretsiz servis desteği sunduklarını söyledi.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumunun gerçekleştiğini ve üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar için önemli bir sınav olduğunu belirtti.

Yerköy Belediyesi olarak gençleri yalnız bırakmadıklarını ve sınavın yapılacağı okullara adayların kolaylıkla ulaşım sağlayabilmeleri için ücretsiz servis desteği sunduklarını söyleyen Başkan Arslan, ücretsiz servis desteğinin YKS'nin 2. oturumunda da devam ettiğini kaydetti.

Başkan Arslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara başarılar diledi.