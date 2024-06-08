Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet coşkusu! Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet coşkusu!

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylara okullarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçeden Yozgat’ta ücretsiz servis desteği sunduklarını söyledi.

Yks'ye Giren Gençlere Destek3

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumunun gerçekleştiğini ve üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar için önemli bir sınav olduğunu belirtti.

Yks'ye Giren Gençlere Destek2

Yerköy Belediyesi olarak gençleri yalnız bırakmadıklarını ve sınavın yapılacağı okullara adayların kolaylıkla ulaşım sağlayabilmeleri için ücretsiz servis desteği sunduklarını söyleyen Başkan Arslan, ücretsiz servis desteğinin YKS'nin 2. oturumunda da devam ettiğini kaydetti.

Yks'ye Giren Gençlere Destek

Başkan Arslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara başarılar diledi.

Muhabir: Hakan Demirbaş