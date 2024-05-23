Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için beklenen duyuru sonunda geldi! ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilecekler.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini almak için ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapabilirler. Burada T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme erişebilirler. Sınav yerleri, adayların bu platform üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir.

2024-YKS OTURUMLARI VE SINAV TARİHLERİ

8 Haziran 2024: 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

9 Haziran 2024: 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav gününe hazırlık süreci için adayların sınav yerlerini önceden öğrenmeleri büyük önem taşıyor.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar, sınava girebilmek için yanlarında bulundurmaları gereken belgeleri dikkatlice kontrol etmelidirler. Sınava giriş belgesinin yanı sıra, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Not: Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmemektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi bulunmayan adayların sınava girebilmek için gerekli belgeleri temin etmeleri önemlidir.

SINAVLA İLGİLİ DETAYLAR VE KILAVUZ

Sınavla ilgili tüm detaylar ve kurallar, 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, "Temel Kurallar" metnine ve kılavuza aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

YKS sınav giriş yerlerini öğrenmek için adayların zaman kaybetmeden ÖSYM'nin resmi internet sitesine başvurmaları önemlidir. Sınavın başarıyla geçmesi dileğiyle!