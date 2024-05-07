Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu ile Yunus Emre İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak’a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan eşlik etti.

Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Altınkaynak, daha sonra yapımı tamamlanmak üzere olan yeni okul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fatih Erdoğan eşliğinde Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu ile Yunus Emre İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelen Altınkaynak, sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca yapımı tamamlanmak üzere olan yeni okul binasında incelemelerde bulunan Müdürümüz, yetkililerden bilgi aldı” ifadelerine yer verildi.