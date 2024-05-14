Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve ilgili şube müdürleri Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi altı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Gölette depolanacak 125 bin metreküp su Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilecek olan endüstriyel kenevir ve lavanta sulamasında kullanılacak” ifadelerini kullandı.