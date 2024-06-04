Ünlü oyuncu Fatma Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Karanfil, 72 yaşında hayata veda etti.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hatırlanan Fatma Karanfil hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Karanfil, 25 Mayıs'ta entübe edilmişti. Üzücü haberi menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya üzerinden paylaştı. İslamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.

Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm sanat camiasına ve kamuoyuna duyurulur."