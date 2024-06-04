Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 15 ilde yeni işyeri fırsatlarını duyurdu. İşyeri ihtiyacı olan vatandaşlar için son fırsat niteliğindeki bu projeye başvurular için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanması için yalnızca 2 gün kaldı.

AÇIK ARTIRMA YOLUYLA İŞYERİ SAHİBİ OLMA FIRSATI

TOKİ'nin başlatmış olduğu proje kapsamında, 15 ilde bulunan işyerlerinin açık artırma yoluyla satışı gerçekleştirilecek. Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyenler için başvuru süresi son 2 güne girdi.

İŞYERİ FİYATLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru yapacak olanların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri işyeri fiyatları ve gerekli belgelerdir. İşyerlerinin muhammen bedelleri şu şekildedir:

699.999 TL'ye kadar olanlar için 40.000 TL

700.000 - 1.499.999 TL arası için 100.000 TL

1.500.000 - 4.999.999 TL arası için 200.000 TL

5.000.000 TL ve üzeri için 500.000 TL

Başvuru yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin belirli evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir. Gerekli belgeler arasında imzalı satış şartnamesi, açık satış dilekçesi, teminat dekontosu ve kimlik fotokopisi bulunmaktadır.

HANGİ İLLERDE BAŞVURU YAPILABİLİR?

Ankara, Kırklareli, Balıkesir, Konya, Afyonkarahisar, Gaziantep, Isparta, Kütahya, Osmaniye, Kastamonu, Trabzon, Kırşehir, Şanlıurfa, Kars ve Giresun illerinde bulunan işyerleri için başvurular alınmaktadır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM

Başvurular, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar yapılabilecektir. Başvurular, emlakmuzayede internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Bu fırsatı kaçırmamak adına işyeri ihtiyacı olanlar için son 2 gün oldukça önemlidir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması, işyeri sahibi olma şansını artıracaktır.

TOKİ işyeri başvuruları ile ilgili en güncel bilgiler ve detaylar için TOKİ resmi web sitesini ziyaret edebilir veya emlakmuzayede internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.