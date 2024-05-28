Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yeni hizmet binası açılışına katıldı.

Açılışa Vali Mehmet Ali Özkan, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Özkan, Yerköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin hizmet binasının esnaflara hayırlı olması temennisinde bulundu.