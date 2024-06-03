Milli Emlak, Yozgat'ın Yerköy ilçesi ve Eskişehir'in Mahmudiye bölgesindeki altı mülkü cazip fiyatlarla satışa sunuyor. Başlangıç fiyatı 110 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ EMLAK'TAN YOZGAT VE ESKİŞEHİR'DE UYGUN FİYATLI ARAZİLER

Yerköy ilçesinde bulunan iki arazi ve bir ham toprak parçası, 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'de düzenlenecek açık artırma ile satışa çıkarılacak. Bu arazilerin büyüklükleri sırasıyla 4.280 metrekare, 5.519 metrekare ve 10.490 metrekare. Açık artırmaya katılmak isteyenler, 22.000 TL ile 53.000 TL arasında değişen geçici teminat miktarlarını yatırmak zorunda.

FİYATLAR 110 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Eskişehir'in Mahmudiye bölgesindeki üç arazi ise 21 Mayıs 2024'te saat 10:30'da satışa sunulacak. Bu arazilerin büyüklükleri 765, 28 ve 15.129 metrekare olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri 161.000 TL ile 537.000 TL arasında değişirken, satışta alıcılara 8 taksit seçeneği sunulacak. Fiyatlar 110.000 TL'den başlayıp 265.000 TL'ye kadar çıkıyor.

MİLLİ EMLAK NEDİR?

Milli Emlak, devlete ait taşınmaz malları yöneten bir kurumdur. Bu kurum, satış, kiralama ve değerlendirme gibi işlemleri gerçekleştirir. Ülke genelindeki kamu mülkiyetindeki araziler, binalar ve tarlalar gibi birçok taşınmazın idaresi Milli Emlak tarafından yapılır. Milli Emlak, genellikle Devlet İhale Kanunu gibi yasal düzenlemelere göre faaliyet gösterir ve çalışmalarını kamuoyuna açık bir şekilde yürütür.

Bu fırsatlarla ilgilenen yatırımcılar ve vatandaşlar, uygun fiyatlarla arsa sahibi olma imkanını değerlendirebilirler.