Yozgat ekiyor paraya para demiyor… Altın kadar değerli! Yozgat ekiyor paraya para demiyor… Altın kadar değerli!

Yozgat’ta da yetişen mantarlar bilinçsiz tüketildiğinde çevreye zarar vermeye devam ediyor.

Doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlan 8 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastanelik oldu.

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Çorum'da mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülabibey ve Ulukavak mahalleleri, Çalkışla köyü ve Oğuzlar ilçesinde, doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlan 8 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA