Yerköy İlçe Halk Eğitim Müdürü Zafer Tan, Saray Köyü’nde dikiş kursunun tüm hızıyla devam ettiğini ve kursiyerlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Müdür Tan, “Usta Öğretici Hülya Selçuk ‘un nezaretinde devam eden kursta kursiyerlerimiz, temel dikiş tekniklerini öğreniyor ve kendi elbiselerini dikmeyi öğreniyorlar. Kursumuzun sonunda kursiyerlerimiz kendi elbiselerini dikebilecek ve ev ekonomisine katkıda bulunabilecekler” dedi.

Tan, "Kursumuza katılımın yoğun olması bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle kursiyerlerimize ve Usta Öğretici Hülya Selçuk’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadın kursiyerler ise “Dikiş kursuna katılarak çok şey öğreniyoruz. Kendimiz ve ailemiz için güzel ürünler dikebiliyoruz. Kursta çok keyifli vakit geçiriyoruz. Usta Öğreticimiz Hülya Selçuk’a bize her konuda yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.