Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi ev sahipliğinde yapılan, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan zabıt katipleri ile yeni atanmış zabıt katiplerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programının açılış törenine katıldı.

Vali Özkan, törende yaptığı konuşmada, zabıt katiplerinin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, onların mesleki gelişimlerinin önemine değindi.

Yeni atanmış zabıt katiplerine başarılar dileyen Vali Özkan, eğitim programının katılımcılara faydalı olacağını belirtti.

Ayıca Vali Özkan, bu nezih eğitim merkezinin Yozgat’a kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlara, Milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.