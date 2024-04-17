Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçenin kalkınması ve daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen görüşmede, gelecek projeler ve işbirliği imkanları üzerine önemli istişarelerde bulunuldu.

Başkan Arslan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız Cantimur'a nazik karşılamaları ve samimi sohbetleri için teşekkür ederim. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur ise Belediye Başkanı Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ilçenin kalkınması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade etti.

DAHA GÜÇLÜ YERKÖY İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Belediye Başkanı Fatih Arslan, Milletvekili Abdulkadir Akgül’ü ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Arslan, “TESKOMB Genel Başkanımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül’ü ziyaret ederek, Yerköy’ümüzün daha güzel ve daha güçlü bir ilçe haline gelmesi için yürütülmesi gereken çalışmaları değerlendirdik. Kıymetli Milletvekilimize nazik karşılamaları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Milletvekili Akgül ise Belediye Başkanı Arslan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.