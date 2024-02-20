Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından İl Genel Meclisi ile Belediye Meclis üyesi adayları ve yedek adaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye meclis üye adayları şu şekilde: Muhammet Emin Erbek, Mehmet Dişli, M. Furkan Ekici, Yunus Erciyas, Nuri Genç, Mustafa Yılmaz, Mustafa Dereli, Emine Şimşek Çapraz, Ömer Solmaz, Osman Yıldırım, Akif Ağcınlıoğlu, Murat Çağlayangil, Hasan Ormanoğlu, Ahmet Gökçe, Hacı Osman Yıldız, Hacı Ahmet Dalaslan, Adil Şahin, Salih Uğur Evcimen, İsmail İşbilen, Yasin Bal, Okan Şenaltun, Hatice Tunca.

Belediye meclis yedek üye adayları ise şu şekilde: Emirçe Kudret Alpkoçak, Hacı Kartal, Abdulhadi Koçak.

İl Genel Meclis üye adayları: Mustafa Türkmen, Durmuş İşbilen, Hasan Bilir, İlyas Güler, Berat Yüce.

İl Genel Meclis yedek üye adayı: Mehmet Şahingöz.