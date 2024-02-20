İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı Belediye Meclis üye adaylarını açıkladı.

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimler öncesinde partiler İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Adaylarını açıklamaya başladı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Yozgat İl Başkanlığı Belediye Meclis üye adayları şu şekilde açıklandı; Mustafa Ertuğrul, Nevin Özaydın, Alev Önel, Raşit Baki Can, Vedat Türk, Ahmet Bacanlı, Nevzat Yüce, Musa Karaaslan, Gizem Ayna, Yasin Meşe, Hasan Demir, Fatma Birol, Fehmi Koçak, Yüksel Fidan, Hacı Aslan Bulut, Sabri Seyran, Rukiye Şahin ve Çağrı Katipoğlu.