Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, beklenen büyük Marmara depremi sonrasında oluşacak yıkıma karşı sanayicilerin arayış içerisinde olduğunu söyledi.

Başkan Adıgözel yaptığı açıklamada, “Fabrikalarını kurmak için yer arayışı içerisinde bulunan sanayicilerimizin öncelikleri, Ankara, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’de deprem riskinin az olan illeri tercih etmekteler. Bu iller ön plana çıkarken, Yozgat’ımızın adı neden sayılan iller arasında geçmiyor. 22 yıldır Türkiye’yi ve Yozgat’ı yöneten irade, neden harekete geçmiyor. Yozgatlının oylarıyla meclise giden vekillerimiz neden bu yatırımları Yozgat’a gelmesi için gayret göstermiyorlar. Bir kaç ay sonra yapılacak yerel seçimlerde boy göstererek, olmayan işi, aşı vaat edecekler. Yozgat’ın sanayi odası başkanı, sivil toplum örgütleri, Sayın Belediye başkanı ve Sayın valisi! Sormak istiyorum Marmara bölgesinden taşınmak isteyen hangi fabrika ile görüştünüz. Fabrikanızı Yozgat’a taşıyalım diye. Seçimden seçime içi boş vaatlerle seçim kazanma dönemi bitmiştir. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak Yozgat’ın Hayrına Halkımızın Refahına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yetki sahiplerine önerilerimiz olacaktır. Beklentiler makul ve meşru, dilek ve ihtiyaçlar oldukça normaldir. Soruyorum sizlere, Yozgatlı hemşerilerime. AKP’nin iktidar yıllarında hakkınızı aldınız mı. Cevabınız muhtemelen hayır olacak. AKP’nin iktidar yıllarında geliriniz ve huzurunuz arttı mı. Cevabınız Hayır hayır olacak. AKP’nin iktidar yıllarında borcunuz azaldı mı. Refahınız katlandı mı. Bu soruma siz cevap verin. Maalesef AKP sizleri devamlı oyaladı. AKP, sevgi ve güveninize hiçbir zaman layık olmadı, olamadı. Biliyorum, işsizsiniz. Tarım para etmiyor. Borçlarınızı ödeyemiyorsunuz. Hayvancılık artık karın doyurmuyor. Nüfusunuz arttı, arazileriniz küçüldü. İhtiyaçlarınız günden güne çoğaldı. Her evde geleceği belirsiz bir evladımız var. Yozgatlı Yozgat’ı hızla terk ediyor. Ekmek kazanmak için büyük kentlere göçüyor. Hatırlarsanız, Recep Tayyip Erdoğan 2 Mart 2004 tarihinde burada bir konuşma yapmış ve şöyle demişti: Artık Bozok yaylasının yiğit evlatları iş bulmak için buraları terk etmeyecek. Yozgat’a yeni bir tüketim anlayışı gelecek. Her şey meydandadır, Erdoğan bu sözlerinden sonra Yozgat’ın nüfusu 260 bin kişi azalmış, milletvekili sayısı da 6’dan 4’e inmiştir. Yozgat gelişmiş iller sıralamasında 63’üncü sırada. Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz diyen iktidar hala emeklilerin mağduriyetini görmezden geliyor. Siyaset yenilenecek. Halkımızın hizmet anlayışı beklentisi değişecek. Yeni bir Dünya, Büyük Türkiye düşüncemiz gerçek olacak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)