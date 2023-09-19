Nöroloji hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Akdeniz, “Nöroloji, insan vücudunun ana kontrol merkezi olan beyin-sinir sistemini ve hastalıklarını inceleyen tıp dalıdır. Nörolojik hastalıklar çok farklı şikâyet ve bulgularla karşımıza çıkabilen, çok sayıda organ sistemi hastalıklarının bulgularıyla beraber ya da onların komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilen, multidisipliner yaklaşımla tanı ve tedavi edilmesi gereken hastalıklar grubudur. Nörolojide başarılı tedavi, doğru tanı koymayla başlar. Doğru tanı için her hastaya yeterli zaman ayırmak ve ayırıcı tanıda yer alabilecek çeşitli hastalıkların varlığı ya da olmadığı ile ilgili gerekebilecek muayene ve konsültasyonların, tetkiklerin-laboratuvar tetkikleri ve/veya gelişmiş teknolojik görüntüleme (tomografi-MRİ-USG-EEG-EMG) yöntemlerinin kullanılması gerekebilir. Hastanemizde, tecrübeli doktorlarımız, her hastamıza yeteri zaman ayırarak, gelişmiş teknolojik donanımı ve tecrübeli personeli olan laboratuvar ve görüntüleme; 3 TESLA MRI-spectro MRI-pet scan gibi teknolojik tanı yöntemleri ile tanısal başarı şansımızı ve doğal olarak tedavide başarı şansımızı artırmaktadır. Tecrübeli hekim kadromuz, hastalarımızın şikâyet ve bulgularını açıklayabilecek tanıları klinik tecrübeleri ve gelişmiş teknolojik tetkikler desteğiyle koyabilmektedir. Tecrübeli hekimlerimiz, dünyaca kabul gören üniversitelerin Nöroloji kliniklerinin parçası oldukları araştırmaları, tanı ve tedavide gelişmeci yenilikleri takip etmektedirler. Hastanemiz, nörolojik hastalıklar açısından tam teşekküllü bir hastanede yer alması gereken tüm tıbbi birim ve ekipmanları, servis ve yoğun bakım ünitelerini, hastane kapsamında içermektedir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz nörolojinin alanına giren başlıca şikâyetler ve hastalıkları şu şekilde sıraladı:

“Santral sinir sistemi beyin-beyinsapı-omurilik hastalıkları, çevresel sinir sistemi yüz, kol ve bacaklara giden uç sinirler hastalıkları, kas hastalıkları, hareket bozukluğu ile seyreden hastalıklar titreme, kore, distoniler, parkinson hastalığı ve benzeri, bilişsel fonksiyon bozuklukları doğuştan serebralpalsiler ve sonradan olan unutkanlık ve bunama ve bilinç ve zihinsel fonksiyon kaybı ile seyreden hastalıklar-alzheimer hastalığı ve benzeri. Damar hastalıkları santral sinir sistemini besleyen damarlarda kanama yada damar tıkanıklığı ve buna bağlı gelişen felç ve inmeler. İlk 3 saat içinde acil ünitemize başvuran iskemik inmelerde pıhtı yıkıcı ve tromboliz tedavisi ve benzeri. Epilepsiler bayılma-nöbetler-sara hastalığı çeşitleri. Demyelinizan hastalıklar multiple skleroz,transversmyelitler gibi. Otoimmün nörolojik hastalıklar. Romatolojik hastalıklarda nörolojik tutulumlar. Ağrı, kronik ağrılar, yüz ve baş ağrıları, boyun bel ağrısı, kol bacaklarda ağrı. Baş dönmesi, vertiginöz hastalıklar. Uyku bozuklukları, uykusuzluk ve insomnia veya aşırı uyku ve hipersomnia ve uyku faz bozuklukları ve parasomnialar; uykuda davranış bozuklukları-gece kabusu-nokturnalmyoklonus ve huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi sendromu, uyku laboratuvarında yatılı kalarak uyku bozukluklarının tanısal araştırılması ve tedavisi. Yürüme bozuklukları-denge bozukluları. Nörolojik yoğun bakım ünitesi gerektiren hastalıklar. Tüm bu çok farklı şikâyetler ve bulgular yelpazesi olabilecek nörolojik hastalıkların tanısını koymak ve tedavilerinde hastalarımıza yardımcı olmak üzere, mesleğinde tecrübeli hekim, hemşire, laboratuvar ve görüntüleme ünitelerimizin personelleri ve gelişmiş teknolojik ekipmanlarımızla, tanı ve tedavide, sizlerin yanında olmak isteriz.” (Alpaslan Demir)