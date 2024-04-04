Özellikle, kredi kartı faizlerinin diğer kredi türlerine göre daha düşük olması, yetkilileri bu dengeyi yeniden sağlamak adına adımlar atmaya teşvik ediyor.

Son ekonomi politikaları kapsamında yapılan faiz artırımlarının ardından, Kredi Kartı Nakit Avans ve Kredili Mevduat hesaplarında uygulanan maksimum faiz oranı yüzde 4.42'den yüzde 5'e yükseltilmişti.

Ancak, bu artışa rağmen vatandaşlar Kredili Mevduat Hesaplarını kullanmaya devam ediyor. Normal koşullarda, bankalardan alınan kredilerin kredi kartı faizlerinden daha düşük olması beklenirken, ülkemizde bu durumun tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DİĞER KREDİ TÜRLERİNDEN DAHA DÜŞÜK DEĞİL

Şu anda Türkiye'de kredi faizleri, kredi kartı faizlerinden daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Kredi kartı faiz oranları yüzde 3.66 iken, ihtiyaç kredileri yüzde 4.20 ve taşıt kredileri yüzde 4.98 seviyelerinde bulunuyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde kredi kartı faizlerinin ve kredili mevduat faizlerinin yeniden yükseltilerek banka kredileri ile eşitlenmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Bununla birlikte, banka kredilerinin kredi kartı faizlerini geçmesi bekleniyor. Bu durum, tüketicilerin finansal kararlarını etkileyebileceği gibi, bankaların da kredi kartı kullanımını teşvik etmek için faiz oranlarını yeniden düzenlemesine yol açabilir.