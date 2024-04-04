Alımların kapsamı büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli gibi çeşitli pozisyonları içeriyor. Toplam 40 bin adayın başvurduğu süreç, Yozgat dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleşti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin kişilik personel alımının bayram öncesinde tamamlanacağını açıkladı.

Başvuru yapacak adayların genel şartları şu şekilde:

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin ilgili bendlerinde belirtilen koşulları sağlamaları,

Başvurdukları pozisyon için gerekli olan bölümden mezun olmaları gerekmektedir. Sözleşmeli pozisyonlar için belirlenen öğrenim düzeyinin üstünde mezun olan ve bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adaylar başvuruda bulunamayacaklardır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen hükümlere uygun olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, kurumlarca sözleşmeleri hizmet esaslarına aykırı davranışlar nedeniyle feshedilen ya da Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarla yeniden sözleşme yapamayacakları belirtilmektedir.