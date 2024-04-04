Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu sonucunda gerçekleştirilen detaylı inceleme, araç satışı sonrası eski sahibinin sigortasının 15 gün boyunca devam etmesi uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ortaya koydu.

Bu önemli tespitin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda, zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının araç satışının hemen ardından sona ereceği kararı alındı.

Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanan bu karar, otomobil sahipleri için dönüm noktası niteliğinde.

Bundan böyle, araç devri gerçekleştikten sonra eski sahibinin sigortasının devam etmesi zorunluluğu sona erdi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik beklentisi doğdu. Kararın yürürlüğe gireceği tarih ise 9 ay sonrası olarak belirlendi.

Bu kararın ardından, araç devri sonrası zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ermesi, trafik sigortası alanında yeni bir yol haritasının çizilmesine olanak tanıyabilir. Bu durum, hem araç sahipleri hem de sigorta sektörü için önemli bir değişimi beraberinde getirecek.