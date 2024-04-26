Milli Eğitim Bakanlığı, uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını bugün kamuoyuna duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak olan yeni müfredatın detaylarını paylaştı.

Yeni müfredatın duyurulmasıyla birlikte, Bakan Tekin, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve Bakanlık tarafından düzenlenen etkinliklere vurgu yaptı. Çocuklarla gerçekleştirilen temsili oturumların önemine değinen Tekin, 23 Nisan 1920'deki oturumun tarihi önemini vurgulayarak, çocukların geçmişle bağlarını güçlendirmenin ve geleceğe dair bakışlarını şekillendirmenin önemini belirtti.

Müfredatın temel felsefesi hakkında konuşan Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında sunulan yeni müfredatın, bilgiye erişmekten ziyade, bilgiyi analiz edebilme yeteneğini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı. Bu yaklaşımın, çocukların geleceğe daha güvenle bakmalarını ve hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Bakan Tekin, müfredat çalışmalarının ana eksenine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın ileriye daha güvenle bakabilecekleri, kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri ve elde ettikleri bilgileri, hayallerini geliştirecek, hayata geçirebilecekleri bir ortam oluşturabilmek. Buradan hareketle birinci felsefemiz, eğitim sistemimizin felsefesini bilgiye erişmekten ziyade, beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek ve bu hayallerinin gelişmesine katkıda bulunacak hale getirmek. Dolayısıyla müfredat çalışmalarının ana ekseni bu. Yani özüne, değerlerine bağlı ama dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen çocuklarımızın kendi hayallerini geliştirebileceklerini istiyoruz. Önümüzdeki yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' haline dönüştürmek için çocuklardan hayal kurabilmelerini arzu ediyoruz. Müfredatımız dolayısıyla bu iki eksene oturuyor."

Müfredat hazırlık aşamalarının sorulması üzerine Bakan Tekin, bu konudaki çalışmaların başlangıç noktasının uzun yıllar öncesine dayandığını, 2017 müfredat değişikliğinin de bunun bir ilk adımı olduğunu anlattı. "Dolayısıyla 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var." diyen Tekin, bu süreçte çok uzun görüş alışverişlerinin ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizlerin yapıldığını, toplantılar düzenlendiğini aktardı.

Yeni müfredatın hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, bu sürecin uzun vadeli ve kapsamlı olduğunu ifade etti. Çalışmaların sadece son bir yılın değil, on yılın ürünü olduğunu belirten Tekin, bu süreçte öğretmenler, akademisyenler ve diğer paydaşların katılımıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

"HERKESLE ORTAK ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Tekin, yeni müfredatı kamuoyu değerlendirmesine açacaklarını belirterek, "İnşallah öğleden sonra kamuoyuyla paylaşmış olacağız." açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının paydaşları ya da paydaş olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğuna değinen Tekin, şöyle konuştu: "Herkesle ortak çalışmak istiyoruz. 'Bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek istiyorum' diyen her kim varsa üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, eğitim alanında çalışan kuruluşlar, siyasetçiler, bürokratlar ve herkese açık bir çalışmayı öğleden sonra itibarıyla kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Paylaştıktan sonra biraz önce saydığım kişilerden her kim arzu ediyorsa 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden girerek görüş ve önerilerini paylaşabilir."

Bakan Tekin, müfredatın ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin soru üzerine, "Planımız bir hafta. Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz. Ama uzun zamandır tartışıldığı için herkesin bence bu konuda birikimi ve hazırlığı olduğunu varsayıyorum. Bu süre içerisinde bizlerle paylaşırlarsa mutlu oluruz. Eğer yoğun bir şekilde görüş alışverişi devam ederse süreyi de uzatabilecek durumdayız. Planımız şu anda bir haftalık bir askı süresi. Bir haftanın sonunda da modeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edip uygulanmak üzere onaylamış olacağız." diye konuştu.

Yeni müfredatın kamuoyu değerlendirmesine açılacağını belirten Bakan Tekin, herkesin bu sürece katkı sağlayabileceğini ve paylaşımın önemine vurgu yaptı. Öneri ve görüşlerin alınmasının ardından müfredatın revize edilerek uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

Müfredatın kademeli olarak uygulanacağını dile getiren Bakan Tekin, yeni programın ilkokul birinci sınıftan lise dokuzuncu sınıfa kadar kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Özellikle ders kitaplarının yazım sürecine ilişkin bilgi veren Tekin, müfredatın uygulanması için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının başlatılacağını açıkladı.

Son olarak, Bakan Tekin, yeni müfredatın öğrencilere daha fazla beceri kazandırarak bilgiyi analiz edebilme yeteneklerini geliştireceğini ve Türkiye'nin eğitim sisteminin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Öğretmenlerin yeni programı nasıl uygulayacaklarına ilişkin soruya Bakan Tekin, "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğümüz, ilgili eğitim öğretim daireleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, programların kesin onay sürecini tamamladığımız andan itibaren başlamak üzere öğretmen arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulmalarına dair bir takvim oluşturuyor. Programlar onaylandığı an, takvim hayata geçecek ve şu andan itibaren eylül ayına kadar öğretmen arkadaşlarımızı bu anlamda yeni programın mantığı, felsefesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak çok ciddi bir hizmet içi eğitim sürecini başlatmış olacağız." cevabını verdi.

Bakan Tekin, okullarda müfredatın uygulama programlarının hayata geçirilmesi için yeni alanlar ve atölyelerin planlanacağını, yeni okul planlarında da uygulama alanlarını biraz daha ağırlıklı hale getireceklerini belirterek, "İnşallah birkaç yıl içerisinde bu süreç tamamlanır ve çocuklarımız derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabilecekleri uygulama atölyeleri, uygulama alanlarına da sahip olurlar." dedi.