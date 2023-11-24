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Yaklaşık 3 yıl gibi bir süredir AK Parti Yozgat İl Başkanı olarak görev yapan Yusuf Başer, “Yozgat’ımıza hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Yozgat’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM”

Başer açıklamasında, “17 Aralık 2021 tarihinden bugüne, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevimden af talebim Genel Merkez Teşkilat Başkanlımızca yapmış olduğum istişareler sonucunda uygun görülmüştür.

Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Yaklaşık 3 yıl gibi bir süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek bu davanın bir neferi olarak Yozgat’ımıza hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Yozgat’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YOZGATLILARA SONSUZ TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Başer, “Görevim süresince bizlerden yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e, Genel Başkan Yardımcılarımıza, İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Sayın Mustafa Köse’ye, İl Koordinatörümüz Sayın Fehmi Küpçü’ye, Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, önceki dönem Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer’e Milletvekillerimiz Sayın Abdülkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan’a, İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Nazlı’ya, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimize, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza, AK Partimizin her bir üyesine, her zaman yanımda ve destekçim olan değerli aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Yine her zaman yanımızda olan STK, oda ve sendika temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen Yozgatlı hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevimden ayrıldığımı ve bugünden sonra da görevi devredeceğim yeni İl Başkanımız Çelebi Altuntaş’la birlikte AK Parti üyesi olarak partimizin ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı.