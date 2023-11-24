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31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Hasan Arun, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile seçim değerlendirmelerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde müracaatını yapan Arun, “Geçtiğimiz günlerde müracaatımızı yaptık. Yozgat için her şeyin hayırlısı olsun. Çıktığımız bu yolda herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Türkiye yüzyılında Yozgat’ın hak ettiği yeri almasını istediklerini dile getiren Arun, “Bunun için ‘Hayalimiz ve sevdamız Yozgat’ sloganı ile hemşehrilerimize hizmetkar olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin milletin hizmetkarı olma düsturundan asla vazgeçmeyeceğiz. Merkezinde insan olan bir belediye hizmeti sunacağız. Kapımızı da, gönlümüzü de Yozgatlı hemşehrilerimize sonuna kadar açacağız. Yarınların bugünlerden çok daha güzel olacağına inancımız tamdır. Şehrimize yeni bir ruh ve heyecan katacağız. Belediyecilikten ziyade bir şehir kültürü oluşturup, bir medeniyet inşa edeceğiz. Değişim ve gelişime inşallah hep birlikte şahit olacağız” şeklinde konuştu.