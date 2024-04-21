Ali Keven, “Genel Başkanımız önceki dönem Yozgat’ı ziyaret ettiğinde makamında ağırlandığı, moral bulduğu 3 belediyemiz varken bugün Genel Başkanımız Yozgat’ı ziyaret etse gideceği tek bir CHP belediyesi yoktur” dedi.

Keven açıklamasında, “Ülkemiz 31 Mart 2024'te yapılan Belediyeler ve Mahalli İdareler seçimlerini geride bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci olduğu ve Belediye sayısında ciddi bir artış yaşadığı bu yerel seçimlerin kazananı hiç şüphesiz demokrasimiz ve ülkemiz oldu. CHP, 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 38 oy oranıyla birlikte büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48'ini kazanarak toplam belediye sayısını 263'ten 420'ye çıkarmıştır. Bu başarıda emeği olan Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, MYK üyeleri ve Parti Meclisimize, başarılı bir çalışma dönemi geçiren Belediye Başkanlarımıza ve adaylarla birlikte sahada gece gündüz ter döken gençlerimize, kadınlarımıza, her yaştan yurttaşımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu seçim başarısı için doğru adaylarla birlikte doğru çalışma programları izleyen parti yöneticilerimize teşekkür ederim. Bu seçimin kazananı başarının gerçek sahipleri hiçbir menfaat gözetmeden sabah erken saatte gelip partinin kapısını açıp çayı ocağa koyan, bulunduğu en küçük köyde, mahallede bile bayrağı dalgalandıran parti emekçileridir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımızda ise 31 Mart yerel seçiminin tek kaybedeni Yozgat İl Yönetimi gibi hiçbir belediyeyi kazanamayan, elindeki belediyeleri kaybeden, 5 yıl önce Çayıralan, Bahadın ve Uzunlu belediyelerimiz varken bugün sıfırı çeken, mevcut İl Genel Meclisi üyeliklerini 3’ten 2’ye düşüren, Belediye Meclislerinde kayda değer bir meclis üyesi kazanamayan, karnesi başarısızlıklarla dolu İl Başkanı ve yöneticileridir. Yozgat’ta yaşanan bu hezimet elbette bir mucize değildir. Çünkü emek olmayan yerde hareket olmaz, hareket olmayan yerde ise bereket olmaz” şeklinde konuştu.

Keven açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “CHP olarak sıfır çeken iller arasında Yozgat ile birlikte bulunan iller Ağrı, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Van'dır. Yani partimiz Yozgat’ta yakın dönemde Boğazlıyan, Çayıralan, Çandır gibi ilçelerimizi yönetmiş iken bu yerel seçimde maalesef bu 15 ille birlikte sıfır çeken iller liginde yerini almıştır. Yani Genel Başkanımız önceki dönem Yozgat’ı ziyaret ettiğinde makamında ağırlandığı, moral bulduğu 3 belediyemiz varken bugün Genel Başkanımız Yozgat’ı ziyaret etse gideceği tek bir CHP belediyesi yoktur. CHP, Yozgat'ta alınan yüzde 2,1 oy oranıyla Türkiye genelinde 75. sıradadır. Evet yanlış duymadınız 81 İl arasında sondan 6. olmuştur. Partimizin şuan görevdeki mevcut Yozgat İl Yönetimi bu oy oranıyla ne kadar övünse azdır. Çünkü sanki ortada herhangi bir başarısızlık yokmuş gibi, Türkiye genelinde Birinci Parti olurken Yozgat’ta sanki hiç hezimet yaşanmamış gibi, sıfırı çekmemişler gibi kamuoyuna bir özeleştiri veren, seçimi neden kaybettiğini üyelerine açıklayan veya bir sorumluluk duyup istifa eden tek bir yönetici olmamıştır. Sanırım onlar da kazandıkları muhtarlıklarla övünüyorlardır. Yozgat’ta CHP’nin tarihsel olarak önemli bir yere sahip olduğu ve partimizin İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 45,2 oy oranıyla birinci olduğu tek ilçemiz olan Boğazlıyan ilçe yöneticilerini ve adaylarımızı tebrik ediyorum. Boğazlıyan'da 5272 oy aldığımız Belediye seçimini ise ne yazık ki 190 oy gibi az bir farkla kaybettik. En başarılı ilçemiz olan Boğazlıyan CHP yönetiminin bu başarısı da ne yazık ki takdir görmeyerek yalnız bırakılmış ve Belediye seçiminde yüzde 46,3 oy aldığımız bir ilçe seçim boyunca siyasi kindarlıkla maddi manevi her türlü destekten mahrum kalmıştır.”

Yozgat’ta Belediye Başkanlığında çok iddialı oldukları Yerköy’de ise 3 bin 930 oy aldıklarını ama belediye seçimini 250 oy gibi az bir farkla kaybettiklerini söyleyen Keven, “İl Genel Meclisi seçimlerinde ise Yenifakılı ve Çayıralan ilçelerimizin önceki dönemde İl Genel Meclisi üyeleri varken bugün bu ilçelerin belki de uzun yıllar sonra ilk defa İl Genel Meclisi üyeleri artık yok. Yozgat İl Genel Meclisi’nde partimizi temsil eden Boğazlıyan’dan Mustafa Emin Baran’ı ve Çandır’dan Burhan Bulucu’yu tebrik ediyorum. Saygıdeğer partili yol arkadaşlarım, sevgili dostlar 31 Mart seçim kampanyası boyunca davet edildiğim ilçelerimizi ziyaret ederek ilçe örgütü ve aday arkadaşlarımla sokak çalışması ve esnaf ziyaretleri yaptım. Yozgat Merkez, Boğazlıyan, Çandır, Sorgun, Şefaatli, Yerköy ilçelerimizde Cumhuriyet Halk Partimizin adaylarını tek tek ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledim. Maddi manevi katkı sunmaya çalıştım. Gördüm ki bu ilçelerimizde örgüt ve aday birlikteliği siyaseten bir sinerji yaratmış olsa da bu ziyaretlerimde gerek ilçe halkından gerekse aday arkadaşlarımızdan edindiğim izlenim Belediye Başkan adaylarımızın yalnız bırakılmış olmasıydı. İlçelerimizde Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi adaylarımız imkanları zorlayarak cesaretle mücadele ederken ne yazık ki atalet içindeki Yozgat İl Başkanı ve yönetiminin onları yalnız bıraktığını gördüm. Yozgat’ta bir dönem önce milletvekilliğini kazanıp 30 bin oy aldığımız bir ilin merkezinde CHP'nin seçim karargâhının bile olmaması ve bir miting yapamayacak duruma gelmesi yine kimsenin dikkatinden kaçmadı. Oysa Yozgat Merkez’de de genç dinamik bir adayımız vardı ve bu aday seçim dönemini yapayalnız tamamladı. Saygıdeğer partili yol arkadaşlarım, sevgili dostlar 31 Mart yerel seçimini geride bıraktık ancak tüm bu yaşananların bir siyasi muhasebesi mutlaka yapılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni Yozgat’ta güçlendirmek istiyorsak Türkiye genelindeki başarıyla duyduğumuz gurur kadar Yozgat’ta yaşanan başarısızlığın da, alınan yüzde 2,1 oy oranının da hesabını sormak zorundayız” ifadelerine yer verdi.