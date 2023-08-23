İl Müdürü Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından genelge gönderildiğini belirterek, öğrencilerin geleceği için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Yazıcı, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin tedbirler gereğince yayınlanan genelge kapsamında Yozgat eğitimi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yazıcı, “Öğrencilerin için eğitim camiası seferber olmuştur” dedi.

Yazıcı, Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile birlikte okul kıyafetlerinde daha önceden belirlenen kıyafetlerin tercih edileceğini ve velilere külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyeceğini dile getirdi.

Müdür Yazıcı, gönderilen genelgede ise şu bilgilerin olduğunu bildirdi: “Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamındaki faaliyetler için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak ve planlanan çalışmaların zamanında uygulanması sağlanacak. Okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek. Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.”

UYUM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yazıcı genelenin devamında ise şu bilgilerin olduğunu aktardı: “Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik ve fiziki olanaklar ve benzeri hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitime, ilkokul 1'inci sınıfa, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9'uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri yapılacak, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak. Görüşme ve toplantılar dışında velilerin okul içinde bulunmalarının pedagojik olarak doğru olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak. Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması, imkân ve özelliklerini öğrenerek mekân ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı perspektifinden ülkenin gelecek vizyonu doğrultusunda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak, müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler ve benzeri şehirlerin tarihi ve kültürel mekânlarının ziyaret edilmesi sağlanacak.”

Yazıcı, genelgede sağlıklı beslenmek için çalışmalar yürütüleceğini de duyurdu. Genelgenin devamında ise, “Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkân dâhilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı’ kapsamında çalışmalar yürütülecek” ifadeleri kullanıldı.

Yazıcı açıklamasının sonunda ise, “Tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Devlet Ricalimize, Eğitim Camiamıza, velilerimize ve Yozgat Halkına teşekkür ederim” dedi. Alpaslan Demir