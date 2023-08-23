Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sorgun Meslek Yüksekokullarını ziyaret ederek akademik ve idari personel ile bir araya geldi. Rektörümüz Prof. Dr. Evren Yaşar, okulların fiziki ve genel durumunu yerinde inceledi.

Sağlık alanında başta olmak üzere sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün karşılanması açısından meslek yüksekokullarının çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üretken, yüksek donanımlı teknik bilgi ve becerilere sahip aranan elemanlar yetiştirmesi açısından meslek yüksekokullarını önemsediğini ifade etti. Mustafa Babayiğit