Türkiye'de çalışma saatleri konusunda önemli bir değişiklik gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı üzere, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi için hükümet yeni bir düzenleme planlıyor.

Türkiye’de haftalık mesai saatlerinin kısalması gündemde. Avrupa’da çalışma saatlerinin en fazla olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Çok sayıda Avrupa ülkesi haftada 4 günlük çalışma modelini test ederken, Türkiye’de çalışanlar haftada 45 saatin üzerinde mesai yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından dile getirilen çalışma saatleri konusunda hükümetin yeni bir düzenleme yapacağı öğrenildi.

40 SAATE İNDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Yapılacak düzenleme kapsamında haftalık çalışma süresi, mevcut 45 saatten 40 saate indirilecek. Bu değişiklik sadece çalışma saatlerini değil, aynı zamanda ücretlendirmeyi, genel tatil ücretlerini ve esnek çalışma koşullarını da içeriyor.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışma saatlerine sahip olan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu düzenlemeyle birlikte Türkiye, Avrupa'daki diğer ülkeler gibi daha kısa çalışma saatlerine geçiş yapmış olacak.

Yeni düzenleme ile birlikte haftalık izinlerin de 2 güne çıkarılması öngörülüyor. Böylece çalışanlar, daha fazla dinlenme ve iş-yaşam dengesini sağlama imkanına sahip olacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğindeki hükümet, bu adımın ülke genelinde işçi hakları ve çalışma koşulları açısından olumlu bir etki yaratacağını düşünüyor. Haftalık çalışma süresindeki bu indirimle birlikte işçiler, daha sağlıklı ve dengeli bir çalışma ortamında faaliyet gösterebilecekler.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ NE KADAR?

İş Kanunu'nun 63. maddesine göre, haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir ancak günlük çalışma süresi 11 saati geçemez. Ayrıca, fazla çalışma durumlarında işçilere %50 fazla ücret ödenir.

ÇALIŞAN MOLA SÜRESİ NE KADAR?

Ara dinlenme süreleri de düzenleme kapsamında değerlendiriliyor. Günlük çalışma süresi 4 saatten kısa ise en az 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar olan işlerde en az yarım saat, 7,5 saatten fazla süren işlerde ise en az 1 saat ara dinlenmesi verilmesi öngörülüyor. Bu ara dinlenmeler, işçilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılamaları için sağlanan yasal bir mola süresidir.

Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle birlikte, iş dünyasında ve çalışanların yaşamında olumlu değişikliklerin beklendiği belirtiliyor. Yapılacak düzenleme, ülke genelinde işverenler ve çalışanlar arasında daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacak.