Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:58 07:21 13:00 15:59 18:28 19:46

Akdağmadeni 05:53 07:17 12:55 15:55 18:24 19:42

Aydıncık 05:56 07:20 12:58 15:56 18:26 19:44

Boğazlıyan 05:56 07:19 12:58 15:58 18:27 19:45

Çandır 05:55 07:18 12:57 15:57 18:26 19:43

Çayıralan 05:54 07:17 12:56 15:56 18:25 19:43

Çekerek 05:55 07:19 12:57 15:56 18:25 19:43

Kadışehri 05:54 07:17 12:56 15:55 18:24 19:42

Saraykent 05:55 07:18 12:57 15:56 18:26 19:43

Sarıkaya 05:56 07:18 12:57 15:57 18:26 19:44

Şefaatli 05:58 07:21 13:00 15:59 18:29 19:46

Sorgun 05:56 07:20 12:58 15:57 18:27 19:45

Yenifakılı 05:57 07:20 12:59 15:59 18:28 19:45

Yerköy 05:59 07:22 13:01 16:00 18:30 19:48