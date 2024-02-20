Hayatını kaybeden usta oyuncu: Sevda Ferdağ Hayatını kaybeden usta oyuncu: Sevda Ferdağ

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:58     07:21     13:00     15:59     18:28     19:46

Akdağmadeni    05:53     07:17     12:55     15:55     18:24     19:42

Aydıncık             05:56     07:20     12:58     15:56     18:26     19:44

Boğazlıyan         05:56     07:19     12:58     15:58     18:27     19:45

Çandır                 05:55     07:18     12:57     15:57     18:26     19:43

Çayıralan            05:54     07:17     12:56     15:56     18:25     19:43

Çekerek              05:55     07:19     12:57     15:56     18:25     19:43

Kadışehri            05:54     07:17     12:56     15:55     18:24     19:42

Saraykent           05:55     07:18     12:57     15:56     18:26     19:43

Sarıkaya              05:56     07:18     12:57     15:57     18:26     19:44

Şefaatli                05:58    07:21     13:00     15:59     18:29     19:46

Sorgun                05:56     07:20     12:58     15:57     18:27     19:45

Yenifakılı            05:57     07:20     12:59     15:59     18:28     19:45

Yerköy                05:59     07:22     13:01     16:00     18:30     19:48

Kaynak: Haber Merkezi