Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye’de hissedildi.

Yaşanan depremin ardından Çayıralan ilçesinde de hasar gören binalar oldu.

Çayıralan ilçesinde, Konuklar İlköğretim okulu, Konuklar İmam Hatip Ortaokulu’nun yanı sıra ilçede bulunan anaokulu da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

YENİ BİNASINA KAVUŞTU

Tedbir amaçlı boşaltılan anaokulu, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi binasına taşındı.

Minik öğrenciler eğitim ve öğretim hayatlarına Anadolu Lisesinde oluşturulan anaokulu sınıfında devam edecek.

MİNİKLERE ZİYARET

Miniklerin yeni sınıfta ilk ziyaretçileri Kaymakam Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur oldu.

Anaokulunu yeni binasında ziyaret eden Kaymakam Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur incelemelerde bulundular.

İncelemelerin ardından minik öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, oyunlar oynayarak sohbet ettiler. Haber Merkezi