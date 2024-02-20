Yerköy Devlet Hastanesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Hastanenin diş poliklinikleri bugün itibarıyla yeni binada hasta kabul etmeye başladı. Ayrıca İdari Birimlerde yeni binada hizmete geçti.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diğer birimlerin taşınma işlemleri devam etmekte olup, kısa bir süre içerisinde tamamlanacaktır. Modern yapısı ile bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak olan Yerköy Devlet Hastanesi 100 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.