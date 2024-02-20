Vali Özkan, “Yozgat, doğal güzellikleri ve tarımsal potansiyeliyle ün salmasının yanı sıra son yıllarda adı sadece tarımsal ürünleriyle değil, aynı zamanda bal cenneti olarak da anılmaya başlandı” dedi.

Yozgat'ta bulunan mevcut bal ormanları arasında Merkez Davulbaztepe, Merkez Cemil Çiçek, Sorgun Külhüyük, Çekerek, Çekerek Bayındırhüyük, Akdağmadeni Altınsu, Akdağmadeni Gökdere, Akdağmadeni Halhacı, Çayıralan Beypınarı ve Çayıralan Külekçi gibi önemli alanların bulunduğunu dile getiren Vali Özkan, "Bu bal ormanları, yöre halkının geçim kaynağı olan doğal balın üretiminde kilit rol oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “2024 yılında ise Yozgat'ta yeni bal ormanları oluşturulması planlanıyor. Yeni eklenen alanlar arasında Çamlık, Recepli, Kirazlı Göleti, Evci ve Aydıncık gibi önemli noktalar yer alıyor. Bu yeni alanlar, arıcılık potansiyelini artıracak ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacaktır. Yozgat'ın bal ormanları, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda doğal yaşamın korunması ve yerel kültürün desteklenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Arıların bitki örtüsünün döngüsünü devam ettirerek ekosistemin dengesini sağlaması, bal ormanlarının önemini daha da artırmaktadır. Valiliğimiz ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, bal ormanlarının korunması ve yeni alanların oluşturulması konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çabaların sonucunda, Yozgat'ın bal cenneti ünü daha da artacak ve ilimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.