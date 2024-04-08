8 Nisan 2024 tarihinde güncellenen benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili son durum merak konusu oldu. İşte detaylar:

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, motorin litre fiyatı 42,12 TL olarak belirlendi. Benzin ise litresi ortalama 43,53 TL'den satışa sunuldu.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla yakından ilişkilendiriliyor. Vatandaşlar, bu faktörleri göz önünde bulundurarak akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor. Bu süreçteki fiyat değişimleri, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirlemekte etkili oluyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ve yakıt türlerine ilişkin detaylar, vatandaşların yakıt masraflarını planlarken dikkate almaları gereken önemli bilgiler arasında yer alıyor.