Özellikle bayram dönemlerinde birçok trafik kuralı ihlali yapılıyor ve araç sahiplerinin cezaları göz ardı etmemesi gerekiyor. Ocak 2024'ten itibaren trafik cezalarına yüzde 58 artış yapıldı ve cezalar 33 bin lirayı aşmıştı. Hangi kural ihlaline ne kadar trafik cezası ödeneceği ise şu şekilde:

Bayram tatili 9 gün olduğunda birçok kişi Cuma akşamı yola çıkmaya başladı. Ancak özellikle kendi arabasıyla seyahat edecek olanlar için trafik kuralı ihlallerinden kaynaklanan cezalar tekrar gündeme geldi. Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları zamlanmıştı. Sürücü kaynaklı kusurlar için cezalar ise şu şekildedir:

En çok kural ihlal edilen durum araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak ve emniyet kemeri takmamaktır. Emniyet ve Jandarma ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu dönemlerde denetimlerini artırıyor. Emniyet verilerine göre, 2023 yılı boyunca toplamda 555 bin 668 kaza meydana geldi. Bu kazaların nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı aşırı hız alıyor. İkinci sıradaki ihlal ise kavşak gibi noktalarda geçiş önceliği kuralına uymamaktır. Diğer sürücü kusurları arasında ise hatalı sollama, kendi şeridinde gitmeme, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama (sinyal), kırmızı ışık ve 'Dur' işaretine uymama, aşırı hızlı araç kullanma gibi durumlar bulunuyor.

2024 TRAFİK CEZALARI

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü ve sonraki yakalanmalar) 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Drift atma cezası 32.234 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası 1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler cezası 2.648 TL

Aracı plakasız kullanma cezası 8.167 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 1.507 TL

Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek cezası 3.136 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Adınıza kayıtlı bir trafik cezası olup olmadığını öğrenmek için emniyet müdürlüğüne gitmek veya online olarak sorgulama yapmak mümkündür. Ayrıca trafik cezaları e-Devlet üzerinden ödenebilir, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya banka şubeleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla da ödenebilir.