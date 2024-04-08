Memleket yolları, bayramın heyecanıyla dolup taşıyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler için, Yozgat'ta trafik hareketliliği artıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için yola çıkanlar, yoğun trafik nedeniyle uzun sürelerde yolda kalmak zorunda kalabiliyorlar. Araçlar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda kalabalık oluşturuyor.

Trafik ekipleri, bölgedeki yoğunluğu kontrol altında tutmak için önlemler alıyor ve araçların güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için çaba harcıyorlar.