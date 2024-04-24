Öğrencileri heyecanlandıracak müjdeli bir haber var! Yaz tatili, yeni bir uygulama ile erkene çekiliyor. Eğitim ve öğretim döneminin son çeyreğine giren öğrenciler, bir yılın daha sonuna yaklaşıyorlar.

Artık eğitim ve öğretim dönemi dört çeyrek halinde gerçekleştiriliyor ve öğrenciler 3. çeyreği tamamlayarak 4. çeyreğin sonunu sabırsızlıkla bekliyorlar.

Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak diye merak edenler için bir bilgi verelim. Normal şartlarda yaz tatili Haziran'ın ikinci haftasında başlıyor ve yaklaşık üç ay sürüyor. Sonrasında ise okullar Eylül ayının ikinci haftasında tekrar öğrencilerine kapılarını açıyor.

Ancak, ara tatil sebebiyle kısalan yaz tatili öğrencileri üzmüştü. Neyse ki, bu duruma çözüm bulundu ve Bakanlık, okulların son haftasında yeni bir uygulama başlatıyor.

Artık okulların son haftasında ders işlenmeyecek ve yerine öğrencilere film izleme, gezi gibi sosyal etkinlikler düzenlenecek.

En güzel yanı ise, bu etkinliklere katılım zorunlu değil! Yani, öğrenciler istedikleri takdirde etkinliklere katılabilirler ya da bir haftayı daha tatillerine ekleyebilirler.

Bu da demek oluyor ki, yaz tatili süresi tam 3 ay olacak! Öğrencilerin yüzlerini güldürecek bu uygulama ile yazın tadını doyasıya çıkaracaklar.