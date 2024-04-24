Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve toplamda 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu aday için pozisyonlar mevcut. İşte detaylar:

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere geniş kapsamlı bir personel alımı planlıyor. Başvuru süreci için adayların dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunuyor:

Başvuru yapacak adayların KPSS sınavından belirli bir puan almış olmaları gerekiyor. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde puan alınması gerekmektedir.

Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden kabul edilecek olup, posta veya bizzat başvuru yapılmayacaktır.

Adaylar, tercih sıralamalarına göre belirlenen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday arasına alınacaklardır.

Başvuru süreci ve detayları şu şekildedir:

Başvurular, 22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlara göre tercihlerini belirleyeceklerdir.

Sözleşmeli personel alımı için sözlü sınav başvuruları ise 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açıldı. Başvurular için gereken adımları takip ederek bu önemli fırsatı değerlendirmenizi öneririz! İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı için gerekli şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.