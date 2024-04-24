Yatırım niyetinde olanlar, ev ya da araba almak isteyenler artık dikkatlerini banka mevduatlarına çeviriyorlar.

Son zamanlarda, banka mevduatlarına yönelen yatırımcılar oldukça karlı çıkıyorlar. Mevduat faiz oranları giderek cazip hale geliyor ve şu anda yüzde 70'e kadar ulaşmış durumda. Örneğin, 100 bin TL'lik bir mevduata, 70 bin TL'ye kadar faiz geliri elde edilebiliyor. Ancak bu fırsatın son tarihi 30 Nisan olarak belirlenmiş durumda. İşte detaylar...

Liralaşma stratejisi kapsamında Türk Lirası mevduatlara uygulanan düşük gelir vergisi stopajı için son tarih 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar olan mevduatlarda, 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, ve 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Eğer bir düzenleme yapılmazsa, stopaj oranlarının tüm vadelerde yüzde 15'e çıkması bekleniyor. Ancak Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisinin devam etmesiyle, gelir vergisi stopaj oranlarının düşük seviyede kalacağı beklentisi hakim durumda.

Yüzde 5 avantajından yararlanabilmek için 6 aya kadar TL vadeli mevduatlar için 30 Nisan 2024 tarihine kadar vade yenileme gerekiyor. Böylelikle, elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor. Bu düzenlemenin stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor.

Bankalar, birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere özel faiz oranları sunmaya başladılar. Merkez Bankası'nın politika faizindeki artışla birlikte, bankalar da faiz oranlarını yukarı çekmeye başladılar. 3 aylık vadeli mevduatlar için faiz oranları yüzde 70'e yaklaşırken, Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 olarak gerçekleşmişti. İlerleyen dönemlerde, enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Enflasyonun düşüp mevduat faizinin yüksek seviyelerde kalmasıyla birlikte ekonomide toparlanma ve fiyat istikrarının sağlanması bekleniyor. Merkez Bankası'ndan gelecek faiz artırımlarıyla birlikte, mevduat faizlerinin reel getiri sağlaması bekleniyor. Örneğin, 100 bin lirasını anapara ve faiz yenilemesiyle tutan bir kişi yıl sonunda yüzde 70.65 oranında getiri sağlıyor ve birikimi 170 bin 650 liraya yükselmiş oluyor. Bu durumda, enflasyonun düşmesiyle birlikte faizin yüksek kalması koşuluyla, getirinin oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Bankalar, müşteri çekmek için yüksek faiz oranları sunmaya başladılar. Türk Lirası mevduata olan ilgi nedeniyle, bankalar avantajlı faiz oranları sunabiliyorlar. Eğer mevcut bankanız yüksek faiz vermiyorsa, başka bir bankada hesap açarak paranızı yüksek faizle değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca, TMSF Başkanlığı tarafından yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlendi. Bu da bankanın iflası veya el konulması gibi durumlarda, mevduatın 650 bin liraya kadar olan kısmının devlet garantisi altına girdiği anlamına geliyor.