Ekinezya bitkisi, açık ağaçlık alanlar ve nemli yerlerde kolaylıkla yetiştirilir. Türüne bağlı olarak mor veya pembe renkteki çiçeklere sahiptir. Olgunlaştığında 30 ila 60 cm uzunluğuna ulaşır. Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalıdır. Bitkinin faydalı ve lezzetli bir çaya dönüşebilmesi için yeteri kadar sıcak suda demlenmesi önemlidir.

EKİNEZYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Doğal bir antioksidan olan ekinezya çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların kolay atlatılmasını sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek tokluk hissini korur. Antiinflamatuar özelliği taşıdığı için vücutta meydana gelen çeşitli ağrıların azalmasını sağlar. Ekinezya çayı içildiğinde oluşan sakinleştirici ve yatıştırıcı etki, özellikle kaygı bozukluğu ve depresyona iyi gelir. Vücutta biriken ödemin dışarıya idrar yoluyla atılmasını sağlayan ekinezya çayı vücuttaki toksik maddelerin uzaklaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Vücuttaki eklem ve kas ağrılarının tedavisini destekleyici rol oynayan ekinezya çayı baş ağrılarının hafiflemesinde oldukça etkilidir. İltihap ve enfeksiyonların tedavisinde olumlu etkiler ortaya çıkarır. Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı veya astım gibi pek çok farklı hastalık ile mücadelede vücudu destekler.

EKİNEZYA ÇAYI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı olan ekinezya çayı grip, soğuk algınlığı nezle gibi pek çok gribal rahatsızlığa iyi gelir. İçerisinde yer alan A,B ve E vitaminleri sayesinde vücudun daha zinde ve canlı kalmasını sağlar. Antiinflamatuar özelliğe sahip çay, iltihap azaltıcı etkiye sahiptir. Böylece vücuttaki iltihaplanan bölgelerin iyileşme süreci ekinezya çayı tüketilerek hızlandırılabilir. Vajinal mantar, idrar yolu enfeksiyonu gibi özellikle kadınların sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklarda vücudu destekler. Cilt sorunlarının tedavisinde ekinezya çayının olumlu etkisi söz konusudur. Egzama, mantar gibi çeşitli cilt problemlerinin tedavi sürecinde tüketimi faydalı olabilir.

EKİNEZYA ÇAYI NASIL DEMLENİR, NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Ekinezya çayın demlerken bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri kurutulup demlenmelidir. Kişi sayısına göre ayarlanacak miktar, sıcak suya konularak demlenmeye bırakılır. Bitkinin özünü suya bırakabilmesi için 10 dakika kadar bir süre yeterlidir. Ekinezya çayının, aç karnına tüketildiğinde kan şekeri artışını dengelediği ve tokluk hissiyatı yarattığı görülür. Bu etki özellikle zayıflamak isteyen kişiler için oldukça işe yarar niteliktedir. Ekinezya çayının acımtırak tadı demledikten hemen sonra bal ilave edilerek dengelenebilir. Süzme işlemini yapmak çayın homojen bir şekilde tüketilmesini sağlar. İsteğe göre bal ve limon ile servis edilebilir. Çay tüketiminin günde 2-3 fincanın üzerine çıkmaması idealdir. Ayrıca 10 günün üzerinde ekinezya çayını kullanmamak gerekir. Yararlı olduğu kadar fazla tüketimde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle karaciğer nakli olan hastalara tavsiye edilmediği gibi bu organdan rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır. Bitki yüksek bir alerjik potansiyele sahiptir. Alerjik astım ya da yüksek alerjik reaksiyona sahip kişilerin tüketmemesi gerekir.

EKİNEZYA ÇAYI UYKU GETİRİR Mİ?

Papatya familyasına mensup ekinezya, çay olarak tüketildiğinde rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Anksiyete bozukluğu ve depresyona iyi geldiği düşünülen çay, düzenli bir şekilde tüketildiğinde uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Yatmadan önce tüketilen ekinezya çayı kaliteli uykuya geçişte yardımcı olur. Stresle baş etmeyi kolaylaştırır. Stresten kaynaklanan baş ağrılarının hafiflemesini sağlar.

EKİNEZYA ÇAYININ ZAYIFLATMA YA DA ÖDEM ATTIRMA ETKİSİ VAR MIDIR?

Papatyagillerden olan bitki, içerisinde pek çok yararlı vitamin ve mineral bulundurur. Ekinezya çayı düzenli olarak tüketildiğinde bitkide yer alan bu vitamin ve mineraller metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Birkaç hafta boyunca düzenli olarak tüketildiğinde bir miktar kilo vermeye yardımcı olabilir. Doğal bir ödem sökücü olan bitki, vücutta biriken ve şişliğe sebep olan ödemlerin atılmasına sağlayarak zayıflamayı sağlar. Küçük bir alanı veya vücudun büyük bir kısmını etkileyen ödem bir sağlık sorunudur. Dokularda aşırısı sıvı birikmesiyle ortaya çıkan ödem, kişiye rahatsızlık verebilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olarak, kabızlığını önlediği gibi sindirimi destekler. Bileşenleri arasında yer alan ekinasein enfeksiyonları meydana getiren zararlı organizmaların hücreye girişini engeller. Vücutta oluşan pek çok enfeksiyona karşı önerilir. İçerisindeki fitokimyasal bileşen, kanser hücrelerinin azalmasına yardımcı olur. Her bitki çayı gibi yararlı olan ekinezyanın fazla kullanımı çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Tüketim öncesi alerjik reaksiyonların önüne geçmek için uzman hekim gözetiminde alerji testi yapılabilir. Bağırsağı desteklediği için uzun süreli kullanımda uzun süreli ishale yol açabilir. Bu nedenle az ve kısa bir süre kullanmak gerekebilir.

EKİNEZYA ÇAYININ ZARARLARI VAR MIDIR, YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Ekinezya çayı tüketiminin yararları olduğu gibi fazla tüketiminde zararları da mevcuttur. Bunun haricinde kronik rahatsızlığı olan kişilerinse az miktar da olsa tüketmesi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bu yüzden özel durumu olan kişilerin düzenli tüketime başlamadan önce doktora danışması faydalı olur. AIDS, HIV veya MS gibi bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip kişilerin bu konuda doktora danışması elzemdir. Ekinezya çayının yan etkileri arasında kızarıklık, deri döküntüleri yer alır. Papatya çayına karşı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin ekinezya çayına karşı hassasiyet göstermesi muhtemeldir. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin haricinde 10-14 gün düzenli bir şekilde ekinezya çayı tüketiminden sonra doktorlar bir hafta kadar tüketime ara verilmesini de önermektedir. Ekinezya çayına yüksek derecede alerjik reaksiyon gösteren vücutlarda bu durum kendisini mide bulantısı veya baş dönmesi olarak gösterebilmekte ve nihayetinde hayati tehlike ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca hamile ve emziren kadınların da ekinezya çayı tüketmeden önce doktora başvurması en doğrusu olacaktır.