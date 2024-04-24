Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 24 Nisan 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5747 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5716 liradan, satış fiyatı ise 32.5779 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8792 TL'den yapan euro şu anda 34.8734 TL alış ve 34.8851 TL satış fiyatına sahip.