Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:06 05:39 12:40 16:26 19:30 20:57

Akdağmadeni 04:06 05:39 12:40 16:26 19:30 20:57

Aydıncık 04:07 05:41 12:42 16:29 19:33 21:01

Boğazlıyan 04:11 05:42 12:42 16:28 19:32 20:58

Çandır 04:09 05:41 12:41 16:27 19:31 20:57

Çayıralan 04:09 05:41 12:41 16:26 19:31 20:56

Çekerek 04:06 05:40 12:41 16:28 19:32 21:00

Kadışehri 04:06 05:39 12:40 16:27 19:31 20:58

Saraykent 04:08 05:41 12:41 16:27 19:32 20:58

Sarıkaya 04:09 05:41 12:42 16:28 19:32 20:58

Şefaatli 04:12 05:44 12:44 16:30 19:34 21:01

Sorgun 04:09 05:42 12:42 16:29 19:33 21:00

Yenifakılı 04:12 05:43 12:43 16:29 19:33 20:59

Yerköy 04:12 05:45 12:45 16:31 19:36 21:02