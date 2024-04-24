Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:06     05:39     12:40     16:26     19:30     20:57

Akdağmadeni    04:06     05:39     12:40     16:26     19:30     20:57

Aydıncık             04:07     05:41     12:42     16:29     19:33     21:01

Boğazlıyan         04:11     05:42     12:42     16:28     19:32     20:58

Çandır                 04:09     05:41     12:41     16:27     19:31     20:57

Çayıralan            04:09     05:41     12:41     16:26     19:31     20:56

Çekerek              04:06     05:40     12:41     16:28     19:32     21:00

Kadışehri            04:06     05:39     12:40     16:27     19:31     20:58

Yozgat namaz vakitleri 21 Nisan 2024 Pazar Yozgat namaz vakitleri 21 Nisan 2024 Pazar

Saraykent           04:08     05:41     12:41     16:27     19:32     20:58

Sarıkaya              04:09     05:41     12:42     16:28     19:32     20:58

Şefaatli                04:12    05:44     12:44     16:30     19:34     21:01

Sorgun                04:09     05:42     12:42     16:29     19:33     21:00

Yenifakılı            04:12     05:43     12:43     16:29     19:33     20:59

Yerköy                04:12     05:45     12:45     16:31     19:36     21:02

Kaynak: Haber Merkezi